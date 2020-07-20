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    武漢肺炎》澳洲維州再增275例 當局認為疫情數週後才能趨緩

    澳洲維州今天新增武漢肺炎確診病例275例，而新南威爾斯州亦新增20例，澳洲衛生當局認為，這波疫情要持續數週後才有可能趨緩。（法新社）

    澳洲維州今天新增武漢肺炎確診病例275例，而新南威爾斯州亦新增20例，澳洲衛生當局認為，這波疫情要持續數週後才有可能趨緩。（法新社）

    2020-07-20 13:18:40

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情復燃不止，疫情熱點維多利亞州今天（20日）新增275例確診病例，儘管低於3天前的438例，但當局認為，疫情仍要持續數週後才有可能趨緩，另外，澳洲新南威爾斯州今天也通報新增20例確診，為3個來最高，傳播率高於維州，不排除將實施更嚴格的社交距離政策。

    據《路透》報導，澳洲維州今天新增武漢肺炎確診病例275例，隨然低於3天前的438例，不過澳洲副首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，儘管澳洲第2大城已進入封鎖並於部分地區強制實施戴口罩等防疫措施，但當局認為，澳洲第2波疫情得持續數週後才有可能趨緩，拉回到6月的水平，當時維州及其他地區每日新增病例僅有個位數至雙位數。

    凱利對澳媒《ABC》說，「我們已經了解到，從實施防疫計畫到真正看見效果，至少要花2週以上的時間」。目前澳洲累計武漢肺炎確診病例近1萬1800例，123人死亡。1個月前，澳洲被視為抗疫成功的國家，不過6月的失誤導致感染數據大幅上升，目前維州政府已下令對墨爾本進行將近6週的部分封鎖，並要求民眾外出配戴口罩。

    除了維州外，澳洲新南威爾斯州今天通報新增20例武漢肺炎確診，是3個月來最高的數據，儘管已有社交距離限制，新南威爾斯州目前的傳播率仍高於維州，對此，新南威爾斯州首長表示，如果確診病例持續攀升，不排除將對雪梨實施更嚴格的社交距離政策。

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