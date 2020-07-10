武漢肺炎》墨爾本單日確診破紀錄 澳洲宣布入境人數減半

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）金（10日）宣布，週一（13日）開始將限制入境的公民人數，每日只允許4000人返國。（歐新社）

2020-07-10 21:58:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情6月中旬在澳洲復燃以來，墨爾本在過去24小時記錄到288例確診，突破單日確診人數新高。政府今（10日）宣布，從週一（13日）開始將限制入境的公民人數，每日只允許4000人返國，為原先8000人的50%。

《法新社》報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，限制入境人數是為了「集中資源」以應對目前「非常令人擔憂的」激增確診人數。墨爾本是維多利亞州首府，州長安德魯斯（Daniel Andrews）則表示：「事情總會先變得更糟，再變得更好」，他指出維州不斷在增加病毒檢測數量，「過去1天已對3萬人進行武肺檢測」。

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墨爾本在8日午夜起即封城，為期6週，500多萬位居民被要求待在家中盡量不出門、維持社交距離以及在公眾場所盡可能地戴口罩；衛生局認為，需要數週時間才能確認墨爾本的封鎖措施是否有效遏止武肺病毒的擴散。

莫里森說，在確定控制住疫情之前，入境的上限會一直維持不變。澳洲迄今為止累計9377人確診武肺，其中106人病故。

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