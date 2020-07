香港人反抗》罕見！羅冠聰遠走英國 獲大報全版報導

英國百年主流大報《泰晤士報》與銷量最高的大報《每日電訊報》皆以全版跨頁的篇幅,刊登羅冠聰的專訪以及香港議題的報導。(圖擷取自臉書_羅冠聰 Nathan Law)

2020-07-19 20:13:27

〔即時新聞/綜合報導〕「港版國安法」實施後,香港泛民派本土政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰離開香港、遠走英國避難。英國百年主流大報《泰晤士報》與銷量最高的大報《每日電訊報》昨(18)日皆以全版跨頁的篇幅,刊登羅冠聰的人物專訪以及香港議題的報導。

羅冠聰18日在臉書發文分享指出,英國具指標性的百年大報《泰晤士報》(The Times)和《每日電訊報》(Daily Telegraph)18日罕見以跨頁/全版的篇幅,刊登他的人物專訪,與香港議題的相關報導。

請繼續往下閱讀...

而《泰晤士報》該篇人物專訪更引用羅冠聰說的話作為標題,「羅冠聰:我的到來是一個警號:我們認識的香港已經逝去(My existence is a warning signal: the Hong Kong you knew is gone.)」。

對此,羅冠聰表示,大多英國人接觸的香港新聞可能還停留在「末任香港總督彭定康於1997年揮手向東方明珠道別」,而香港新聞再次映入眼簾、得到英國人關注時,已經是滿街示威人潮、烽火連天的「另一個香港」。

羅冠聰說:「一國兩制的落幕死亡、香港人的負隅頑抗,正刻劃了新時代的烙印。隨著這個年代的開啟,英國社會也開始重拾了對香港的關注,也漸漸發現他們在國際社會、引領民主潮流的歷史潮流中,應該要有更重要的角色。」

「我的離開,本就是一個重要的訊息,讓國際社會好好消化。」羅冠聰說,「在面對中國的威權擴張,我們必定會迎來一個更團結捍衛民主價值的國際連線」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法