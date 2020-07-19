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    香港人反抗》罕見！羅冠聰遠走英國 獲大報全版報導

    英國百年主流大報《泰晤士報》與銷量最高的大報《每日電訊報》皆以全版跨頁的篇幅，刊登羅冠聰的專訪以及香港議題的報導。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    英國百年主流大報《泰晤士報》與銷量最高的大報《每日電訊報》皆以全版跨頁的篇幅，刊登羅冠聰的專訪以及香港議題的報導。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    2020-07-19 20:13:27

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」實施後，香港泛民派本土政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰離開香港、遠走英國避難。英國百年主流大報《泰晤士報》與銷量最高的大報《每日電訊報》昨（18）日皆以全版跨頁的篇幅，刊登羅冠聰的人物專訪以及香港議題的報導。

    羅冠聰18日在臉書發文分享指出，英國具指標性的百年大報《泰晤士報》（The Times）和《每日電訊報》（Daily Telegraph）18日罕見以跨頁／全版的篇幅，刊登他的人物專訪，與香港議題的相關報導。

    而《泰晤士報》該篇人物專訪更引用羅冠聰說的話作為標題，「羅冠聰：我的到來是一個警號：我們認識的香港已經逝去（My existence is a warning signal: the Hong Kong you knew is gone.）」。

    對此，羅冠聰表示，大多英國人接觸的香港新聞可能還停留在「末任香港總督彭定康於1997年揮手向東方明珠道別」，而香港新聞再次映入眼簾、得到英國人關注時，已經是滿街示威人潮、烽火連天的「另一個香港」。

    羅冠聰說：「一國兩制的落幕死亡、香港人的負隅頑抗，正刻劃了新時代的烙印。隨著這個年代的開啟，英國社會也開始重拾了對香港的關注，也漸漸發現他們在國際社會、引領民主潮流的歷史潮流中，應該要有更重要的角色。」

    「我的離開，本就是一個重要的訊息，讓國際社會好好消化。」羅冠聰說，「在面對中國的威權擴張，我們必定會迎來一個更團結捍衛民主價值的國際連線」。

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