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    公開行蹤向中共宣示為港人抗爭之決心！羅冠聰：投入國際線工作

    香港眾志創黨主席羅冠聰13日晚間在臉書發文，公布自己已抵達英國倫敦，並表示，發文是為了公開向中國共產黨宣示，他將投入香港抗爭運動的國際線工作，並繼續講出真相。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    香港眾志創黨主席羅冠聰13日晚間在臉書發文，公布自己已抵達英國倫敦，並表示，發文是為了公開向中國共產黨宣示，他將投入香港抗爭運動的國際線工作，並繼續講出真相。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    2020-07-14 00:21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上月30日晚間正式生效，香港泛民派本土政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰也因此遠走他鄉避難。而他13日晚間在臉書發文，公布自己已抵達英國倫敦，並表示，發文是為了公開向中國共產黨宣示，他將投入香港抗爭運動的國際線工作，並繼續講出真相。

    羅冠聰13日晚間在臉書發文表示，已安全抵達英國倫敦，然而「踏上了陌生的土地，為著人生的新階段籌謀。直到現在，對於日後的路，還是充滿未知。」

    羅冠聰表示，「我們每個個人的選擇，或多或少也包含著更闊更廣的考慮－人生，並不只是為自己而活。這個決定亦然」，而「近日選擇相對低調行事，是希望從不同渠道先了解、評估風險，再稍打算。今日，是要公開的向共產黨表示，我會繼續香港抗爭運動的國際線工作，繼續講出真相。」

    羅冠聰也向港人喊話，「只能夠Be Water，隨新的狀態機遇，在最適合的崗位工作，才能找到生機」，更說「清醒的香港人都明白，我們並非各散東西，而是各有準備，在同一片戰場上延展戰線，來應對最新、最兇險的形勢」，而「香港人，永不放棄」。

    文末，羅冠聰表示13日是他的27歲生日，至今仍處於迷霧之中一般，自從3年前的今日成為劉曉波先生逝世的日子，更難言歡慶。但現在，他「最大的心願，是希望香港安康，香港人平安」。

    羅冠聰。（法新社）

    羅冠聰。（法新社）

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