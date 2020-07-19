武漢肺炎》香港8小時暴衝108人確診 創單日新高 特首發布5防疫措施

武漢肺炎在香港已經爆發第三波疫情，昨日下午4點至晚間12點的確診人數已達108人，突破百人大關，是香港爆發武漢肺炎疫情以來，單日新增最多人數的紀錄。（歐新社）

2020-07-19 18:02:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在香港已經爆發第三波疫情，光昨日（7月18日）香港下午4點至晚間12點的確診人數已突破百人大關達108人，是香港爆發武漢肺炎疫情以來，單日新增最多人數的紀錄，另外據消息指出，今日（7月19日）確診也突破百人；目前香港累計確診共1886人，確診人數已超過2002年香港SARS所確診的1755人紀錄。

綜合外媒報導，港府衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於今日（19日）確診人數太多，來不及統整，因此目前先行公布昨日（18日）下午4點至當天晚間12點的新增確診人數，全港共新增的確診人數達108位，有25名是境外移入，83名是本土感染，其中有48名的感染路徑不明；另外聖德肋撒醫院也傳出有2名職員確診，院方緊急將60名職員安排快篩，預計今天陸續會出現結果。

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公務員即起在家工作工作7天

針對香港疫情惡化，香港特首林鄭月娥也在今天下午4點召開記者會，會上宣布5項新的防疫措施：

1、所有政府公務人員即日起在家工作工作7天，港府僅留「緊急服務，包括紀律部隊及抗疫工作」。

2、延長從7月15日下達的「禁止外食令」，從晚上6點到凌晨5點禁止餐廳內用的措施再延長一週。

3、從國外高風險地區返港人士，從7月25日起無論檢測是否為陰性，全面強制進入旅館禁行疫檢。

4、另外將對全港的公共街市進行深度清潔。

5、學生無須返校查看中學文憑試（DSE）放榜，要求學校透過網路放榜，並在網上及電話進行輔導

另外林鄭月娥也強調，目前9月5日舉行的立法會改選沒有變化，「選舉是嚴肅之事，不能夠隨便作修改」；目前香港累計確診共1886人，已造成12人死亡，確診人數已超過2002年香港SARS確診的1755人紀錄。

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