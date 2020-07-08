擔心在港人身安全 羅冠聰退出民主派立法會初選

羅冠聰退出民主派立法會初選。（美聯社檔案照）

2020-07-08 20:40:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港立法會選舉9月6日舉行，民主派以爭取過半數議席為目標，並計劃於11及12日舉行初選。日前退出本土派政治團體「香港眾志」、身處海外的羅冠聰決定退出民主派初選。他認為，港版國安法實施後，無法確保在港的人身安全，

綜合港媒報導，負責選務行政的民主派交流平台「民主動力」召集人趙家賢表示，民主派初選統籌秘書處接獲羅冠聰通知，羅冠聰稱港版國安法實施後，「本人已無法確保在港的人身安全。謹通知秘書處，本人決定退出港島區民主派初選」。趙家賢表示，尊重及接納羅冠聰的決定。

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羅冠聰隨後在臉書發文，指港版國安法首日實施，以言入罪的情況已經發生，擔心自己在美國聽證會的發言，使自己陷入不可預知的危險之中。他認為，面對如此形勢，深信必須要有國際視野的政治人物作出抉擇，在民間外交層面以港人的身分發聲，故他在答應出席聽證會並決志日後承擔這種責任時，就已有走到國際的準備。

2016年9月，羅冠聰身為「佔中」 （雨傘運動）學生領袖，代表「香港眾志」參選香港立法會選舉，以香港島區第二高票當選，當時23歲的他成為史上最年輕立法會議員，惟僅維持9個月就被港府入稟司法覆核勝訴，喪失其議員資格。

羅冠聰原本參加民主派港島區初選，他退出後，會剩下7張名單參加。北京和港府官員多次暗示，國安法一旦在港實施，言論涉及港獨或甚至反對港版國安法者，都可能會遭到取消參選資格，即所謂的DQ（disqualified）。

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