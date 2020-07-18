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    南韓塑膠工廠大火 3重傷8輕傷

    南韓京畿道義王市一處塑膠工廠發生大火，造成3人重傷8人輕傷。韓國火災示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    南韓京畿道義王市一處塑膠工廠發生大火，造成3人重傷8人輕傷。韓國火災示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    2020-07-18 14:25:53

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國京畿道義王市今（18日）上午11時20分許，一處塑膠工廠發生大火，造成11人送醫，其中3人重傷8人輕傷。

    《YTN》報導，現場目擊者透露，在大火發生之前聽到一聲爆炸巨響傳來，工廠隨即竄出火焰和濃濃黑煙，消防部門迅速派人前往灌救，除了46名消防員之外還出動2架消防直升機，並將11名傷者送往醫院，但傷亡狀況還有增加的可能。

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