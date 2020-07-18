南韓塑膠工廠大火 3重傷8輕傷

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
南韓京畿道義王市一處塑膠工廠發生大火，造成3人重傷8人輕傷。韓國火災示意圖，與本新聞無關。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國京畿道義王市今（18日）上午11時20分許，一處塑膠工廠發生大火，造成11人送醫，其中3人重傷8人輕傷。
據《YTN》報導，現場目擊者透露，在大火發生之前聽到一聲爆炸巨響傳來，工廠隨即竄出火焰和濃濃黑煙，消防部門迅速派人前往灌救，除了46名消防員之外還出動2架消防直升機，並將11名傷者送往醫院，但傷亡狀況還有增加的可能。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
北市西門町傳火警 警消進火場確認有無民眾受困
北市貨櫃竄火舌 存放大量鋰電池火勢一度猛烈
國際局勢未明 林口國際買家激增
雲林民宅深夜大火 屋主成焦屍
中壢大樓火警救出3人 1人無呼吸心跳送醫救回
看準購屋時機點 你不可不知道
軍情動態》全球撤軍第二目標？ 傳川普擬裁減駐韓美軍
30歲日本男星三浦春馬驚傳住家輕生亡 曾與新垣結衣傳緋聞
中外交部發言人亂用諺語淪笑柄 網友酸「文革遺毒」
哈利夫婦自詡環保人士 碳足跡卻是英國人均26倍
好猛！科學家無意間發現新細菌 可吃錳獲得能量
中俄邊境爆「激烈肉搏戰」護欄全垮 影片曝光網友笑噴求後續
熱門推播