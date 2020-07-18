軍武新知》川普誇口17倍音速「超級飛彈」 五角大廈證實

美軍正積極研發高超音速飛彈。（法新社）

2020-07-18 07:44:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普數度透露，美軍有一款新型超級飛彈正在研發中，速度可達音速17倍。美國防部五角大廈如今證實這款飛彈的存在，已在3月成功測試，確實達到17倍音速。

五角大廈高階官員向《CNN》表示，川普對這款新型飛彈興趣濃厚，他所說的17倍音速也不是吹噓，因為軍方3月在太平洋進行了相關測試，結果相當成功。高超音速飛彈的定義為至少達到5倍音速，意即時速超過6115公里，且要有辦法在不同高度靈活運行。

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美軍3月在夏威夷考艾島「太平洋飛彈試射場」，成功試射一枚無彈頭的高超音速飛彈之原型彈。在測試中，美軍通用的高超音速滑翔體「C-HGB武器」以高超音速成功飛到一個指定的彈著點。

美國在高超速武器的研發方面仍落後俄羅斯和中國，俄國去年12月宣布，其高超音速飛彈「先鋒」（Avangard）已服役，中國也在去年閱兵典禮上展示「東風十七」（DF-17）高超音速飛彈。美官員解釋，美國之所以在高超音速武器領域落後的原因，是不想把有關技術運用到武器上，但北京和莫斯科在軍武上的發展，也改變了美國的態度，「如果我們想維持統治級的軍事實力，那麼我們就不能只是站著看。」

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