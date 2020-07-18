為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》川普誇口17倍音速「超級飛彈」 五角大廈證實

    美軍正積極研發高超音速飛彈。（法新社）

    美軍正積極研發高超音速飛彈。（法新社）

    2020-07-18 07:44:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普數度透露，美軍有一款新型超級飛彈正在研發中，速度可達音速17倍。美國防部五角大廈如今證實這款飛彈的存在，已在3月成功測試，確實達到17倍音速。

    五角大廈高階官員向《CNN》表示，川普對這款新型飛彈興趣濃厚，他所說的17倍音速也不是吹噓，因為軍方3月在太平洋進行了相關測試，結果相當成功。高超音速飛彈的定義為至少達到5倍音速，意即時速超過6115公里，且要有辦法在不同高度靈活運行。

    美軍3月在夏威夷考艾島「太平洋飛彈試射場」，成功試射一枚無彈頭的高超音速飛彈之原型彈。在測試中，美軍通用的高超音速滑翔體「C-HGB武器」以高超音速成功飛到一個指定的彈著點。

    美國在高超速武器的研發方面仍落後俄羅斯和中國，俄國去年12月宣布，其高超音速飛彈「先鋒」（Avangard）已服役，中國也在去年閱兵典禮上展示「東風十七」（DF-17）高超音速飛彈。美官員解釋，美國之所以在高超音速武器領域落後的原因，是不想把有關技術運用到武器上，但北京和莫斯科在軍武上的發展，也改變了美國的態度，「如果我們想維持統治級的軍事實力，那麼我們就不能只是站著看。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武新知》低成本摧毀敵軍防空 美「灰狼」飛彈完成掛載測試
    2020-07-17 09:48

    軍武新知》低成本摧毀敵軍防空 美「灰狼」飛彈完成掛載測試
    軍情動態》美國海軍簽10億訂單 3年內打造首艘無人艦原型艦
    2020-07-14 17:40

    軍情動態》美國海軍簽10億訂單 3年內打造首艘無人艦原型艦
    貼心售服最到位 俬藏泱風格訂製宅

    貼心售服最到位 俬藏泱風格訂製宅
    軍武新知》日本副國防大臣推特 意外曝光新式極音速反艦飛彈
    2020-07-09 17:20

    軍武新知》日本副國防大臣推特 意外曝光新式極音速反艦飛彈
    軍武新知》瑞典規劃下一代戰鬥機 明年開始準備工作
    2020-07-09 14:36

    軍武新知》瑞典規劃下一代戰鬥機 明年開始準備工作
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    軍情動態》日本計畫外銷C-2軍用運輸機 憂難敵歐美競爭
    2020-07-06 18:43

    軍情動態》日本計畫外銷C-2軍用運輸機 憂難敵歐美競爭
    國際今日熱門
    2020-07-17 09:37

    史上最近距離太陽特寫照曝光！拍下「營火」樣貌

    2020-07-17 08:57

    軍情動態》英將造3架「守護者」無人機 耗資24億元提升戰力

    2020-07-17 09:00

    靠川普發大財 姪女爆料新書破出版商銷售紀錄

    2020-07-17 09:10

    中國重要糧食產區泡水、民間爆搶糧囤糧 官方硬稱今年糧食豐收

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播