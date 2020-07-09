軍武新知》日本副國防大臣推特 意外曝光新式極音速反艦飛彈

日本副國防大臣山本朋廣在推特上發布幾張視察照片，卻意外地讓開發中的新式極音速反艦飛彈入鏡。（照片取自山本朋廣推特）

2020-07-09 17:20:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本副國防大臣山本朋廣7日視察位於東京立川市的航空裝備研究所，並聽取關於下一代戰鬥機和其武器系統研發的簡報。事後山本在推特上發布幾張照片，卻意外地讓新式極音速反艦飛彈入鏡，讓外界一窺日本開發中的秘密武器。

根據《Defence Blog》報導，山本朋廣7日在推特上傳多張照片，包含了日本下一代戰鬥機的XF9-1發動機、IFCF網路射控系統。在其中一張照片裡，意外地露出日本另一項重點武器，而據消息人士表示，這就是由防衛省裝備廳（ATLA）負責開發的極音速反艦飛彈。

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據悉，這種新式飛彈將裝載雙模超燃衝壓發動機（DMSJ），是由衝壓發動機和超燃衝壓發動機組合而成，能夠以多種速度飛行，最高速度能達到5倍音速（馬赫）或以上。

報導指出，這種飛彈能夠在高空巡航，攻擊船隻或地面目標，以克制在東海活動的中國航空母艦。

據先前報導，日本防衛省規劃在2026年部署先行版本的飛彈，然後在2028年後部署增強版。該飛彈一旦完成，日本將成為世界上第4個配備極音速武器的國家，僅次於美國、中國和俄羅斯。

日本新式極音速反艦飛彈的概念圖。（圖擷取自ATLA英文官網）

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