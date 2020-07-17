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    疫情讓美髮師難預約？川普金髮變白了 網戲稱：白金更顯尊貴

    美國總統川普過去常見的金髮近來轉為銀髮，急遽的髮色變化也意外引起各界關注。圖為川普14日在白宮玫瑰花園公開演講。（歐新社）

    美國總統川普過去常見的金髮近來轉為銀髮，急遽的髮色變化也意外引起各界關注。圖為川普14日在白宮玫瑰花園公開演講。（歐新社）

    2020-07-17 23:42:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普向來以招牌金髮、仿曬的橘色皮膚以及「白眼圈」示人，造型一直以來也備受各界討論。而他過去常見的金髮近來轉為銀髮，急遽的髮色變化也引起各界關注。

    近來，推特上興起大批美國網友討論，川普14日在白宮玫瑰花園（the Rose Garden）的記者會上公開演講時的髮色，從以往常見的金黃色變成雪白銀色。網友也紛紛說，「這是川普的新造型嗎？」、「據我觀察已經很久不黃了」。

    對此，網友惡搞以川普的頭髮為主題的推特帳號「Donald Trump's Hair（川普的頭髮）」則回應，「我有時喜歡展示金髮中帶有一絲白金（platinum）」。

    還有網友臆測，應該是疫情與隔離措施影響，髮廊歇業，美髮師不太方便預約；還有網友說，雖然髮色變了，皮膚也不那麼橘，變得比較自然了，但白眼圈還是跟以前沒兩樣。

    各界對川普頭髮的關心始終不減，川普在2011年接受《滾石雜誌》訪問時，就曾談到外界好奇的秀髮保養之道，當時他噘嘴說，「我不吹乾，都是讓頭髮自然風乾，差不多一小時，然後我就讀報紙。」

    川普本月15日的髮色在自然光下顯得銀白。（美聯社）

    川普本月15日的髮色在自然光下顯得銀白。（美聯社）

    美國總統川普去年11月9日的髮色在強烈陽光下仍相當金黃。（路透）

    美國總統川普去年11月9日的髮色在強烈陽光下仍相當金黃。（路透）

    美國總統川普去年11月7日的髮色還相當金黃。（美聯社）

    美國總統川普去年11月7日的髮色還相當金黃。（美聯社）

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