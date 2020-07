疫情讓美髮師難預約？川普金髮變白了 網戲稱：白金更顯尊貴

2020-07-17 23:42:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普向來以招牌金髮、仿曬的橘色皮膚以及「白眼圈」示人,造型一直以來也備受各界討論。而他過去常見的金髮近來轉為銀髮,急遽的髮色變化也引起各界關注。

近來,推特上興起大批美國網友討論,川普14日在白宮玫瑰花園(the Rose Garden)的記者會上公開演講時的髮色,從以往常見的金黃色變成雪白銀色。網友也紛紛說,「這是川普的新造型嗎?」、「據我觀察已經很久不黃了」。

請繼續往下閱讀...

對此,網友惡搞以川普的頭髮為主題的推特帳號「Donald Trump's Hair(川普的頭髮)」則回應,「我有時喜歡展示金髮中帶有一絲白金(platinum)」。

還有網友臆測,應該是疫情與隔離措施影響,髮廊歇業,美髮師不太方便預約;還有網友說,雖然髮色變了,皮膚也不那麼橘,變得比較自然了,但白眼圈還是跟以前沒兩樣。

各界對川普頭髮的關心始終不減,川普在2011年接受《滾石雜誌》訪問時,就曾談到外界好奇的秀髮保養之道,當時他噘嘴說,「我不吹乾,都是讓頭髮自然風乾,差不多一小時,然後我就讀報紙。」

Has Donald Trump unveiled a new look? Pictures show US President with strikingly white hair #SmartNews https://t.co/O6XTqJTCoC

I’m usually gold colored, but sometimes I like to mix it up and show off a little bit of platinum. https://t.co/faBpLtakT7