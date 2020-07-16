為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美中新冷戰！ 紐時：華府擬對中共黨員實行全面旅行禁令

    中華人民共和國國旗。（美聯社資料照）

    中華人民共和國國旗。（美聯社資料照）

    2020-07-16 10:38:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日簽署「香港自治法」，並宣布終結香港特殊待遇地位，美國媒體爆料，川普政府正在考慮對中共黨員及其家屬實施赴美旅行禁令。此舉勢必遭到中國報復，並加劇兩國之間的緊張關係。

    《紐約時報》 報導引述知情人士透露，這項禁令仍在草擬階段，將授權政府撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證，從而將這些人驅逐出境，消息還指將限制解放軍人員及國有企業高層赴美。這項禁令是參考「移民與國籍法」，該法曾於2017年用於禁止以穆斯林為主的國家的公民訪美。

    報導提到，實際上有一些問題，中國共產黨目前約有9200萬名成員，2018年約有300萬名中國公民訪美，雖然在疫情出現後，數字大幅減少，但要如何分辨肥是中共黨員仍有一定的困難。根據相關討論的4名人士認為，川普競選團隊刻意將美國總統川普營造成對中國強硬的人，但該計畫的最終細節尚未敲定，川普可能最終可能會否決這項計畫。

    《紐約時報》報導，這項大規模的禁令是自2018年美中貿易戰以來，美國對中國採取的最具挑釁性的行動，即使在經濟、科技方面的多年公開衝突之後，這也將進一步損害美中關係，一些外交官和分析人士將美中關係比作一場新冷戰。

    美國白宮、國務院和國土安全部的官員參與相關禁令的討論。白宮國家安全委員會和國務院的發言人15日拒絕對此評論，國土安全部的一位發言人也尚未回覆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再增132萬人！中國共產黨黨員突破9191萬人
    2020-06-30 17:30

    再增132萬人！中國共產黨黨員突破9191萬人
    川普贏了 旅行禁令生效
    2017-12-06 06:00

    川普贏了 旅行禁令生效
    永慶房屋助攻社區評鑑角逐全國資格

    永慶房屋助攻社區評鑑角逐全國資格
    川普新版旅行禁令 擬增至9國
    2017-09-24 06:00

    川普新版旅行禁令 擬增至9國
    美國正式宣布 公民9月起禁赴北韓
    2017-08-03 10:42

    美國正式宣布 公民9月起禁赴北韓
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    國際今日熱門
    2020-07-15 11:32

    武漢肺炎》南韓新增39例確診 連續2日保持40例以下

    2020-07-15 11:54

    中國「一江三湖」水位超警戒 專家憂現「複式洪峰」

    2020-07-15 11:20

    不只長江水患！中國當局警告：淮河水系也將出現洪水

    2020-07-15 11:42

    挪威1男連續刺傷3女被捕 1人傷重不治

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播