美中新冷戰！ 紐時：華府擬對中共黨員實行全面旅行禁令

中華人民共和國國旗。（美聯社資料照）

2020-07-16 10:38:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日簽署「香港自治法」，並宣布終結香港特殊待遇地位，美國媒體爆料，川普政府正在考慮對中共黨員及其家屬實施赴美旅行禁令。此舉勢必遭到中國報復，並加劇兩國之間的緊張關係。

《紐約時報》 報導引述知情人士透露，這項禁令仍在草擬階段，將授權政府撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證，從而將這些人驅逐出境，消息還指將限制解放軍人員及國有企業高層赴美。這項禁令是參考「移民與國籍法」，該法曾於2017年用於禁止以穆斯林為主的國家的公民訪美。

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報導提到，實際上有一些問題，中國共產黨目前約有9200萬名成員，2018年約有300萬名中國公民訪美，雖然在疫情出現後，數字大幅減少，但要如何分辨肥是中共黨員仍有一定的困難。根據相關討論的4名人士認為，川普競選團隊刻意將美國總統川普營造成對中國強硬的人，但該計畫的最終細節尚未敲定，川普可能最終可能會否決這項計畫。

《紐約時報》報導，這項大規模的禁令是自2018年美中貿易戰以來，美國對中國採取的最具挑釁性的行動，即使在經濟、科技方面的多年公開衝突之後，這也將進一步損害美中關係，一些外交官和分析人士將美中關係比作一場新冷戰。

美國白宮、國務院和國土安全部的官員參與相關禁令的討論。白宮國家安全委員會和國務院的發言人15日拒絕對此評論，國土安全部的一位發言人也尚未回覆。

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