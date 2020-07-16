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    歐洲法院裁定隱私護盾協議失效 恐波及美網路巨頭

    歐洲法院在今天以（7月16日）不符合歐盟相關法規為由，裁定美國與歐盟在2016年確立的《隱私護盾協議》協議失效，該協議裁定失效將對美國的網路巨頭Google、臉書產生巨大影響。（法新社）

    歐洲法院在今天以（7月16日）不符合歐盟相關法規為由，裁定美國與歐盟在2016年確立的《隱私護盾協議》協議失效，該協議裁定失效將對美國的網路巨頭Google、臉書產生巨大影響。（法新社）

    2020-07-16 23:50:00

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲法院在今天以（7月16日）不符合歐盟相關法規為由，裁定美國與歐盟在2016年確立的《隱私護盾協議》（Privacy Shield）協議失效，該協議裁定失效將對美國的網路巨頭Google、臉書產生巨大影響。

    根據《法國廣播公司》報導，美國與歐盟針對雙方網路數據交換的問題，在2016年簽署了《隱私護盾協議》，為歐美的網路公司對用戶的個人數據互相傳輸制定運作框架，然而歐盟法院在今天宣布，該協議並不足以保護歐洲公民的資訊安全，因此裁定該協議無效；不過除了商業用途外，有關國家安全、公眾利益等重要的數據訊息傳輸則不在限制內。

    報導認為，由於美國總統川普在近期簽署多項法案，旨在擴大美國政府在收集網路數據及加強監控的權限，然而相關法案對美國公民與外國人的資安保障並不對等，這直接挑戰重視歐洲人民隱私權與數據保護權的歐洲法律。

    歐洲法院這項裁定將可能直接影響臉書、Google等數千家美國商業數據傳輸公司的日常營運，也迫使歐盟與美國須盡快協商出新的商業網路數據的運作框架；不過其實雙方在2000年時就簽署過《安全港協議》（International Safe Harbor Privacy Principles），不過之後在2015年被歐盟法院裁定失效，隨後才在2016年依序簽署《隱私護盾協議》與《瑞士美國隱私護盾協議》代替。

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