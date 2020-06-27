梅克爾：美不當一哥需調整雙邊關係 歐中既合作又競爭

去年4月歐盟—中國峰會前，位於布魯塞爾的歐盟總部前懸掛中國與歐盟旗幟。（彭博）

2020-06-27 22:58:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國7月起接任下半年的歐盟輪值主席，總理梅克爾26日談歐盟未來挑戰以及與中國、美國關係，她說，中國是夥伴也是競爭者，拒絕與中國對話不是好主意；至於美國，她說，若美國不再當全球領袖，有必要據此對雙方關係做出調整。

梅克爾接受德國南德日報、英國衛報、法國世界報、西班牙先鋒報、義大利新聞報以及波瀾政治週刊聯合訪問。她說，希望在輪值主席期間，能召開因為新型冠狀病毒疫情而延後的歐盟與中國峰會，峰會目標是要推進歐中關係，但是也因這場峰會，迫使歐盟得有一套對中國的統一立場，這並不容易，因為，歐盟各國對中國態度各有不同。

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被問到中國的崛起，是否令人對西方、歐盟的民主產生質疑，梅克爾說，歐盟應該首先要盡力讓自己更具韌性、團結一致，否則只會自我弱化；中國已是全球要角，雙方在經濟合作、對抗氣候變遷上是夥伴，但是又是有著截然不同政治體制的競爭者；歐盟與中國之間，卡著對人權、法治、香港未來等問題上的不同看法，歐盟應該要有能反映自身利益和價值觀的政策。

談到與美國關係，她說，世界不能再理所當然認為美國依舊渴望當全球領袖，需要據此調整思維與優先順序，「若美國現在想卸下那個角色，我們得非常深層地思考（美歐關係）」。此話不代表梅克爾支持捨北大西洋公約組織（NATO），為法國總統馬克宏倡導的「戰略自主」背書，她說，「有具說服力的理由，繼續致力維持一個跨大西洋防衛共同體以及我們共同的核武保護傘。」不過她也承認，歐洲需要承擔更多經費負擔。

針對美國總統川普宣佈撤離部份駐德美軍，梅克爾說，美國在德國駐軍，不僅協助防衛德國和北約的歐洲成員，「也是保護美國的利益」。

德國總理梅克爾。（路透）

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