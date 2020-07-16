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    武漢肺炎》日本今確診578人 官房長官：暫不發緊急事態宣言

    日本武漢肺炎疫情擴大，截至日本時間晚間6點34分，已新增578人，是4月18日以來最高紀錄。（美聯社）

    日本武漢肺炎疫情擴大，截至日本時間晚間6點34分，已新增578人，是4月18日以來最高紀錄。（美聯社）

    2020-07-16 18:58:39

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）目前正擴大感染，截至日本時間今日（7月16日）晚間6點34分，日本今天已新增578確診病例，是4月18日以來最高紀錄，各地的新增確診人數也屢創新高，目前疫情不樂觀。

    根據《NHK》報導，東京都今日（16日）目前新增286人確診，再次刷新東京都單日確診人數的紀錄，身在東京都市圈的埼玉、千葉以及神奈川3縣目前在今天（7月16日）的確診人數也分別為34人、32人與47人。

    關西地區的大阪府也是疫情重災區，大阪府目前在今天（16日）的單日新增確診人數已有66人，另外京都府有13人、兵庫縣有16人，皆是5月25日解除緊急宣言以來的最高數字。

    對此，日本官房長官菅義偉表示，雖然現在入院治療的確診者多，但確診者有80%以上是39歲以下的年輕人，目前日本的醫療體系尚能負荷，另外東京都雖有721人在院治療，但僅有8名重症者，東京都的醫療能量還有3300病床的空間，「目前還沒到需要再次發布緊急事態宣言的局面」。

    目前日本累計有2萬4325人確診武漢肺炎，並造成998人死亡。

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