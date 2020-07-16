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    PS4遊戲拿「元日戰爭」當背景 尚未開賣卻被中網友舉報辱華

    《對馬戰鬼》明日才發售，今日卻遭到中國網友舉報「辱華」。（圖擷取自PlayStation台灣官網）

    《對馬戰鬼》明日才發售，今日卻遭到中國網友舉報「辱華」。（圖擷取自PlayStation台灣官網）

    2020-07-16 14:16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對遊戲限制多，先前爆紅的任天堂《集合啦！動物森友會》卻因為各種「自由象徵」的創意而被電商平台下架，各種遊戲因千奇百怪的理由被下架也所在多有，而PS4夏季強檔大作《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）以日本及蒙古的「元日戰爭」作為背景，但是遊戲尚未上市，就已經有中國網友舉報《對馬戰鬼》涉及辱華，這行為引起許多想玩《對馬戰鬼》的中國玩家十分不滿。

    有中國網友在百度貼吧的「PS4吧」中貼出舉報網友寫的文字內容，文中寫到：「《對馬戰鬼》以古代中日戰爭作為歷史背景，不僅罔顧歷史事實，將日本描述為正義一方，強行要求遊戲者扮演古代日本軍人，殺戮古代中國軍人，殺人手段極其兇殘，被殺者數量龐大，此遊戲在意識形態方面有極為嚴重的問題，顛倒黑白、美化倭寇、醜化中華民族。」

    該舉報網友也提到，希望相關主管部門將《對馬戰鬼》全面封殺。除此之外，也有其他舉報網友在舉報頁面寫下：「該遊戲黑化中國元朝歷史，黑化以忽必烈為首的大中華。」

    許多中國玩家看到舉報網友所寫內容之後，紛紛指正舉報網友們的說法，強調《對馬戰鬼》的遊戲背景設定於1274年的「文永之役」，當時南宋也尚未滅亡，舉報網友們的說法都並非歷史事實。

    中國網友們也紛紛留言：「舉報的是蒙古族？不是的話真NT（腦癱）」、「問題是那個時候的蒙古跟我們有個屁關係啊？」、「人家真正的蒙古國還沒說話呢」、「日蒙戰爭是誰侵略誰啊，這不就相當於你玩倚天屠龍記，神鵰俠侶？」、「當時日本不是正義一方？保家衛國從來就沒有錯，錯的是侵略。」

    中國網友在百度「PS4吧」貼出舉報內容。（圖擷取自百度貼吧）

    中國網友在百度「PS4吧」貼出舉報內容。（圖擷取自百度貼吧）

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