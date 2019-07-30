扯！中國女生畫「豬頭人身」評時事 遭控「精日、辱華」逮捕

2019-07-30 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名22歲中國女生近日因其「豬頭人身」的系列漫畫作品，遭中國警方逮捕，警方指控她是明顯的「精日」份子，且作品侮辱中國人形象、刻意歪曲中國歷史事實，目前發布漫畫的微博帳號「橘豚月月抽」已無法找到。

安徽省淮南市公安局田家庵分局28日晚在微博發布通報，稱「破獲一起境內外『精日』分子利用互聯網實施『辱華』違法犯罪活動案件」，並逮捕一名22歲的中國女生。

該名女生去年畢業，喜愛日本漫畫，被警方指控極度崇拜日本文化，有明顯的『精日』反華傾向，警方通報指控，其「豬頭人身」的系列漫畫作品「侮辱中國人形象」、「刻意歪曲中國歷史事實、曲解國內外熱點新聞、事件」，「嚴重傷害中華民族感情，踐踏我民族尊嚴，社會影響十分惡劣」。

據《端傳媒》 報導，這名女生畫了多張諷刺漫畫，內容大多為社會新聞的熱門事件，包括老兵討薪、中國遊客在泰國自助餐廳擁擠爭搶、「漢服」流行現象等，且其畫作中，中國人的形象全部為豬頭，外國人則不是。目前，發布相關漫畫的微博帳號「橘豚月月抽」已無法找到。

有網友將消息分享在PTT上，不少網友則留言「對岸真的各種玻璃心…」、「中共：說你精日就精日 還需要理由嗎」、「台灣的政治諷刺漫畫化的更醜 啥事都沒」。

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