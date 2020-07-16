避免疫情夾擊 歐盟呼籲提早擴大施打流感疫苗

2020-07-16 00:13:02

〔中央社〕為降低今秋流感與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情同時爆發的風險，歐洲聯盟執行委員會今天呼籲各成員國，今年提早並擴大施打流感疫苗。

歐盟執委會亟欲防止醫療院所再度被湧入病患擠爆的風險。今年3月及4月間，武漢肺炎疫情在歐洲達到高峰時，就發生這種情況。

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為了避免歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）所稱的「雞尾酒風險」（cocktail of risks），歐盟表示，歐盟各成員國政府今年應購買更多流感疫苗，並且增加接受疫苗注射的人數。

歐盟指出，各成員國政府也應這個月就開始對民眾施打疫苗，而非等到10月，也就是歐洲向來開始施打流感疫苗的時間。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）指出，為了達到這些成果，各成員國政府應對抗「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）現象。這是指武漢肺炎疫情爆發之前民眾對於疫苗愈來愈懷疑的情況，導致部分疾病如麻疹疫情再起。

不過這些建議對於歐盟各成員國政府沒有約束力。整個疫情危機期間，歐盟各成員國常常運用不同的措施對付疫情。

凱瑞亞基德斯說：「協調一直是最大的挑戰。」但他又說，由於疫情爆發，歐盟27個成員國已強化了聯合行動。

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