為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    耍賴到底！梁振英涉收1.9億拒調查拖到結案 香港議員斥：懦夫

    針對香港前特首、現任中國全國政協副主席梁振英（見圖）涉嫌收受澳洲企業5000萬港元（約1.9億新台幣）未申報一案，立法會成立的專責調查委員會在今天（7月15日）宣布因「取證困難」而宣布結束調查。（法新社）

    針對香港前特首、現任中國全國政協副主席梁振英（見圖）涉嫌收受澳洲企業5000萬港元（約1.9億新台幣）未申報一案，立法會成立的專責調查委員會在今天（7月15日）宣布因「取證困難」而宣布結束調查。（法新社）

    2020-07-15 21:16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕針對前香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英涉嫌收受澳洲企業5000萬港元（約新台幣1.9億元）未申報一案，立法會成立的專責調查委員會在今天（7月15日）宣布因「取證困難」而宣布結束調查；而專責委員會中的民主派成員也發表「少數派報告」，批評梁振英拒絕合作的態度令人極度遺憾，導致調查小組無法找出真相，其中成員之一的立法會議員尹兆堅更痛批梁振英「在全香港市民面前，展現了他是怎樣的懦夫」。

    綜合外媒報導，針對梁振英收受澳洲企業「UGL」5000萬港元一案，立法會在2016年成立專責委員會調查該事件，由7名建制派議員、4名民主派議員所組成，但梁振英拒絕提供任何資料，也拒不出席任何會議，而澳洲企業UGL也同樣拒絕提供任何資料，香港稅務局也以保密為由拒絕出席聆訊；經過3年的調查最終因採證困難而一無所獲，專責委員會最後發表調查報告，指委員會在索取資料及取證方面，困難重重，無法進入發掘事實的階段，不能公平及客觀作出任何觀察及結論，決定結束工作。

    而委員會成員中的4名民主派議員也發表「少數派報告」，痛批梁振英是專責委員會的主要調查對象，但他拒絕出席任何會議，令委員會無法藉研訊找出事件真相，批評梁振英拒絕合作的態度「令人極度遺憾」；委員會成員、民主派議員梁繼昌指出，按現今程序，「再成立專責委員會需要過半數議員支持及通過內會程序」，如果日後民主派無法在立法會過半，重啓調查程序有困難，林卓廷也批梁振英沒有兌現曾答應會配合專責委員會調查的承諾，「在全香港市民面前，展現了他是怎樣的懦夫」。

    梁振英涉嫌收受澳洲企業5000萬港元未申報一案，在2014年香港雨傘革命期間經澳媒踢爆，指他在2011年參選第4屆香港特首選舉後，仍以戴德梁行董事身份與澳洲企業「UGL」簽訂秘密協議，在戴德梁行旗下的控股公司DTZ賣盤給UGL收購後，透過提供顧問服務、協助挽留員工、不作競爭等安排，再收取5000萬港元報酬，其中有部分酬勞在梁振英當選香港特首後才收受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港版國安法通過 梁振英嗆：港獨份子去台灣也逃不掉
    2020-06-30 19:42

    港版國安法通過 梁振英嗆：港獨份子去台灣也逃不掉
    以政逼商？ 梁振英逼匯豐銀行挺《港版國安法》
    2020-05-31 21:46

    以政逼商？ 梁振英逼匯豐銀行挺《港版國安法》
    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花

    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花
    被指與香港黑道有牽扯 梁振英：不排除提告
    2019-07-22 19:39

    被指與香港黑道有牽扯 梁振英：不排除提告
    遭嗆689梁振英怒了 控媒體「阻止我連任」
    2016-09-30 19:47

    遭嗆689梁振英怒了 控媒體「阻止我連任」
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    國際今日熱門
    2020-07-14 23:56

    武漢肺炎》孕婦當心！法國傳出病毒透過胎盤母傳子 嬰兒確診

    2020-07-14 21:58

    澳洲憲政危機解密！1975年總督開除總理 女王事先不知情

    2020-07-14 22:59

    逃亡武肺吹哨者再現身！閻麗夢：將向美政府提供所有證據 影片

    2020-07-14 22:07

    武肺、氣候變遷使美國野火加劇 西部經濟產出受損恐惡化

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播