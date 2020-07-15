耍賴到底！梁振英涉收1.9億拒調查拖到結案 香港議員斥：懦夫

針對香港前特首、現任中國全國政協副主席梁振英（見圖）涉嫌收受澳洲企業5000萬港元（約1.9億新台幣）未申報一案，立法會成立的專責調查委員會在今天（7月15日）宣布因「取證困難」而宣布結束調查。（法新社）

2020-07-15 21:16:41

〔即時新聞／綜合報導〕針對前香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英涉嫌收受澳洲企業5000萬港元（約新台幣1.9億元）未申報一案，立法會成立的專責調查委員會在今天（7月15日）宣布因「取證困難」而宣布結束調查；而專責委員會中的民主派成員也發表「少數派報告」，批評梁振英拒絕合作的態度令人極度遺憾，導致調查小組無法找出真相，其中成員之一的立法會議員尹兆堅更痛批梁振英「在全香港市民面前，展現了他是怎樣的懦夫」。

綜合外媒報導，針對梁振英收受澳洲企業「UGL」5000萬港元一案，立法會在2016年成立專責委員會調查該事件，由7名建制派議員、4名民主派議員所組成，但梁振英拒絕提供任何資料，也拒不出席任何會議，而澳洲企業UGL也同樣拒絕提供任何資料，香港稅務局也以保密為由拒絕出席聆訊；經過3年的調查最終因採證困難而一無所獲，專責委員會最後發表調查報告，指委員會在索取資料及取證方面，困難重重，無法進入發掘事實的階段，不能公平及客觀作出任何觀察及結論，決定結束工作。

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而委員會成員中的4名民主派議員也發表「少數派報告」，痛批梁振英是專責委員會的主要調查對象，但他拒絕出席任何會議，令委員會無法藉研訊找出事件真相，批評梁振英拒絕合作的態度「令人極度遺憾」；委員會成員、民主派議員梁繼昌指出，按現今程序，「再成立專責委員會需要過半數議員支持及通過內會程序」，如果日後民主派無法在立法會過半，重啓調查程序有困難，林卓廷也批梁振英沒有兌現曾答應會配合專責委員會調查的承諾，「在全香港市民面前，展現了他是怎樣的懦夫」。

梁振英涉嫌收受澳洲企業5000萬港元未申報一案，在2014年香港雨傘革命期間經澳媒踢爆，指他在2011年參選第4屆香港特首選舉後，仍以戴德梁行董事身份與澳洲企業「UGL」簽訂秘密協議，在戴德梁行旗下的控股公司DTZ賣盤給UGL收購後，透過提供顧問服務、協助挽留員工、不作競爭等安排，再收取5000萬港元報酬，其中有部分酬勞在梁振英當選香港特首後才收受。

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