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    美不排除制裁南海作為 中：就讓暴風雨更猛烈吧

    美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉表示，美方不排除制裁涉及中國在南海流氓作為的官員與企業。中國外交部發言人華春瑩回應，若美國想興風作浪，「那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。（美聯社）

    美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉表示，美方不排除制裁涉及中國在南海流氓作為的官員與企業。中國外交部發言人華春瑩回應，若美國想興風作浪，「那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。（美聯社）

    2020-07-15 19:14:55

    〔中央社〕美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉表示，美方不排除制裁涉及中國在南海流氓作為的官員與企業。中國外交部發言人華春瑩今天回應，若美國想興風作浪，「那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。

    中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。這是美國國務卿蓬佩奧宣布認定中國對南海主張為非法後，中美兩國再次對南海問題激烈交鋒。

    華春瑩聲稱，美方上述言論，再次暴露了其唯恐南海不亂，極力挑撥離間地區國家與中國關係，干擾破壞中國和東協國家維護南海地區和平穩定的圖謀。

    她說，美方公然違背在主權問題上不持立場的承諾，不斷挑釁，一方面派大量先進機艦到南海炫耀武力，另一方面發表聲明破壞地區國家共同維護南海地區和平穩定的努力。這種做法，只會讓世人更加看到美方的虛偽和霸道。

    華春瑩提到，在南海問題上，中方將繼續堅定維護自身主權安全和合法權益，堅定維護中國和地區國家的友好關係。希望美方「不要在錯誤道路上越走越遠」，而為地區穩定發揮建設性作用。

    她又說，至於威脅制裁，美方作為世界上的超級大國，動輒威脅制裁「不免讓人覺得可悲」，希望制裁不是美國留給世界的耀眼標籤。「樹欲靜而風不止，如果美國想興風作浪，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。

    史達偉（David Stilwell）美東時間14日受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請，以中國對南海主張為題發表線上演講時表示，中國告訴南海週邊國家，若想開發外海資源，唯一選項就是與中國共同開發，這「根本是流氓手段」，美方不排除制裁相關涉及這類行為的中國官員與國有企業。

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