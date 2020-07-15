美不認九段線 批中掠奪南海

中國「遼寧號」航空母艦（圖中）等海軍船艦，二○一七年一月在南海演習。（法新社）

2020-07-15 05:30:00

為日後在南海動武建立法律基礎

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐打破美國政府向來對南海主權爭議不選邊站的立場，十三日宣布中國的南海主權主張「不合法」，否認曾母暗沙為中國最南領土，這項說法與二○一六年常設仲裁法院（ＰＣＡ）就南海主權爭議的仲裁結果一致。美國此刻表態，也為日後在南海動武建立法律基礎。

下一步制裁中國官員與企業

主管東亞事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）十四日進一步表示，美國可能制裁參與南海威嚇行動的中國官員與企業，「沒有什麼是不在考量中的…有此（制裁）空間」。

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龐皮歐表示，「這個世界不會允許北京把南海當作他的海洋帝國」，「我們在此表明，北京對涵蓋絕大多數南海區域的海洋資源主權主張，以及其仗勢欺人控制該海域的行動，完全不合法」。龐皮歐強調，「美國與我們的東南亞盟友和夥伴站在一起，保護他們與其依據國際法下的權利及義務一致之海洋資源主權權利」。

龐皮歐的聲明還強調，各國在南海的共同利益已遭中國「空前的威脅」，北京利用威嚇手段，「用『強權即是公理』取代國際法」，「二十一世紀沒有中國的掠奪者世界觀容身之地」。中國宣稱擁有所謂「九段線」範圍內的海域，約涵蓋整個南海八十五％海域。常設仲裁法院一六年認定「九段線」主張無法律依據，北京在南海的造島等行為，已經侵犯菲律賓主權。

曾母暗沙非中國最南領土

這份聲明以ＰＣＡ仲裁為依據，表示中國對黃岩島、美濟礁和仁愛暗沙周圍海域資源，沒有任何有效權利，也不能合法主張擁有曾母暗沙，以及越南外海萬安灘、馬來西亞外海南北康暗沙、印尼外海大納土納島周邊水域、汶萊專屬經濟海域的主權，美國將視中國在這些區域騷擾漁船或油氣探勘活動為非法。

美國政府此番表態，肯定再度升高美中緊張。分析家指出，這份聲明的重要性在於，一是翻轉過去美國在南海爭議的立場政策，二是建立「參戰正義權」，為其日後使用武力對付中國提供法律基礎。

美國國會參、眾議院外交委員會兩黨領袖罕見發表聯合聲明，「完全支持」政府說清楚南海政策，不再模糊。菲國敦促中國「聽進國際社會的呼聲，遵守國際法和既有國際協議」。日本官房長官菅義偉聲明，日本「非常關切」中國近日在南海的活動，「我們支持美方這樣的承諾」。

中國外交部發言人趙立堅則反批美國蓄意挑唆領土海洋爭議，「中方從來不謀求在南海建立『海洋帝國』，始終平等對待南海周邊國家」；美國身為「域外國家」，頻繁派遣先進軍機在南海大搞軍事化，才是破壞區域和平穩定的麻煩製造者。

美國海軍「雷根號」和「尼米茲號」航空母艦打擊群，本月六日於南海演訓。（歐新社）

南海主權爭議

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