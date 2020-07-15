日2020防衛白皮書 批中以「疫」擴張

圖為日本海上自衛隊的P-3C獵戶座偵察機飛越釣魚台。（美聯社檔案照）

2020-07-15 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本內閣會議十四日公布二○二○年（令和二年）版防衛白皮書，直指中國在全球武漢肺炎疫情持續擴大之際，利用包括散布假消息在內的宣傳手段，企圖透過「一帶一路」合作攫取軍事基地，營造有利於己的國際秩序，導致國家之間的戰略競爭趨於明顯。新版白皮書不僅引用台灣的觀點，且對中國的措辭也變得更為尖銳，明顯透露出日本對中國的高度警戒，尤其是中國海警船在釣魚台列嶼的活動。白皮書描述，中國在武力的背景下「執拗」地企圖片面改變現狀。這是「執拗」用語首次見於防衛白皮書。

企圖武力改變東、南海現狀

白皮書對於中國的海上和空中戰力頻頻在太平洋與日本海進行演習或訓練等活動的描述，去年使用「有企圖定例化的可能性」，今年則使用「常態化」字眼，還引用二○○九年台灣國防報告書指，中國企圖讓這些海空域活動常態化，以降低日本的戒心。

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防衛大臣河野太郎在內閣會議後記者會表示，中國已在南海及東海等地，企圖以武力改變現狀，今年白皮書詳細描述中國的相關行動，希望國民能充分了解日本領土和領海正在發生什麼事，防衛省必須看清中國的意圖。白皮書提到武漢肺炎疫情擴大帶來的影響，各國停止軍事訓練，聯合軍演也被迫取消，疫情若繼續擴大且長期化，可能影響國際軍力平衡。

新版白皮書對台灣部分的描述和去年差不多，但去年白皮書特別提到國民黨籍的韓國瑜當選高雄市長，以及二○二○年台灣總統大選動向，關切兩岸關係的變化。今年白皮書則是提到蔡英文以史上最高票連任，再度拒絕中國的「一國兩制」。今年白皮書也再度提及兩岸軍事失衡問題，並以專欄解說兩岸軍力平衡的變化，顯示日本對此高度關注。

提及美持續強化對台關係

另外，白皮書也提及美中關係存在各種懸而未決的問題，包括貿易、南海、台灣及有關香港、維吾爾族、西藏等人權問題。美國持續強化對台關係，中國也持續表明堅決反對台灣獨立。配圖使用蔡英文與美國在台協會台北辦事處處長酈英傑握手的合照。

對此，中國外交部發言人趙立堅十四日在例行記者會上表示，這份「白皮書」是竭力煽動「中國威脅」的「黑材料」，充滿偏見和假資訊，中方已提出嚴正交涉。

日本內閣會議十四日公布二○二○年版防衛白皮書，防衛大臣河野太郎指出，中國利用武力「執拗」地企圖片面改變南海和東海現狀。（美聯社檔案照）

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