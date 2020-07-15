TikTok違法蒐集移轉用戶個資 韓國開罰500萬

高人氣影音分享應用程式TikTok因違法蒐集未滿14歲兒童個資，且未依規定移轉用戶個資，韓國今天決定開罰共1億8600萬韓元罰款（約新台幣500萬元）。（法新社）

2020-07-15 18:57:57

〔中央社〕高人氣影音分享應用程式TikTok因違法蒐集未滿14歲兒童個資，且未依規定移轉用戶個資，韓國當局今天決定開罰共1億8600萬韓元罰款（約新台幣500萬元）。

韓聯社報導，韓國廣播通信委員會今天召開全體會議，會中決定對TikTok開罰1億8000萬元罰款及600萬韓元滯納金。

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廣播通信委員會表示，TikTok在未經法定代理人同意下蒐集未滿14歲兒童個資，自2017年5月31日至2019年12月6日止共蒐集至少6007件未滿14歲兒童個資，廣播通信委員會以要求TikTok封鎖這些帳號。

TikTok雖公告不提供14歲以下兒童服務，但在會員加入程序中卻省略填寫出生年月日或確認是否年滿14歲等步驟。

此外，根據韓國現行法規，TikTok將用戶個資移轉至國外時，應通知用戶並取得同意，或公告處理個資方式，但TikTok將韓國用戶個資移轉給位於美國及新加坡等國的受委託雲端業者時，並未依規定採取相關措施。

中國企業字節跳動（ByteDance）旗下APP TikTok在全球掀起熱潮，許多韓國藝人也會使用TikTok短影音來宣傳新作品。不過，TikTok在韓國遭罰同時，中國境內專用的抖音上已有不少韓國藝人帳戶被封鎖。

抖音與TikTok雖是姊妹APP，但帳戶並未互通，部分韓國藝人為與中國粉絲互動，也會在抖音上開設帳戶。但根據韓聯社報導，抖音目前已無法搜尋到女團TWICE、MAMAMOO，歌手RAIN、宣美、泫雅，演員池昌旭等韓國藝人帳戶，已追蹤這些帳戶的中國用戶也無法看到帳戶先前發布的內容及頭像。

韓國藝人帳戶遭封鎖，不免令人聯想到「限韓令」，不過，中國當地外交消息人士指出，從中國國家主席習近平規劃訪韓等狀況來看，韓中關係已大幅改善，也可以看出中國對韓國釋出友好訊息，採取限韓令的可能性不大。

抖音相關人士表示，若帳號被封鎖，一般可能是因為上傳影音內容有問題而遭檢舉。也有人推測，是因為當局強化網路實名制管理，讓以中國人為對象、但居住在海外的外國用戶帳號被封鎖。

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