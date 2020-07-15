中國、蒙古傳鼠疫 美國也有松鼠出現染疫跡象

目前除了武漢肺炎現正在全球肆虐，其他病毒也在蠢蠢欲動，其中鼠疫已經在中國與蒙古的邊境地區爆發疫情，近期美國也發現鼠疫的蹤跡。松鼠示意圖。（法新社）

2020-07-15 21:48:25

〔即時新聞／綜合報導〕目前除了武漢肺炎現正在全球肆虐，其他病毒也在蠢蠢欲動，其中鼠疫已經在中國與蒙古的邊境地區爆發疫情，近期美國也發現鼠疫的蹤跡；美國科羅拉多州傑佛遜郡（Jefferson County）近日發現當地有松鼠感染鼠疫，立刻在7月11日發布警報。

綜合外媒報導，傑佛遜郡公共衛生局（JCPH）指出，這起鼠疫疫情是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）所引發的疾病，如果處理不當人與動物都會被感染；官員指出，人類可能會透過跳蚤叮咬、被動物咬傷而遭間接感染，雖然現在隨著醫療進步，抗生素的發明使鼠疫的致死率大大降低，但仍會造成頭痛、畏寒、身體虛弱與淋巴結腫大。

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另外貓被感染的機率最高，最嚴重最終甚至可能死亡；狗雖然比較不容易被感染，但仍有可能成為無症狀的帶原者；傑佛遜郡公共衛生局提醒，民眾若發現寵物出現疑似症狀，請儘速帶去給獸醫看診，另外也避免食用野生動物、餵食與接觸。

鼠疫在以前又被稱為「黑死病」，曾在歐洲造成4000多人死亡，雖然現今疫情已經相當少見，但每年仍會在全球各地發生零星病例；美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，鼠疫大多出現在美國的西南部，包括新墨西哥州、亞利桑那州與科羅拉多州。

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