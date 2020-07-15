為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國、蒙古傳鼠疫 美國也有松鼠出現染疫跡象

    目前除了武漢肺炎現正在全球肆虐，其他病毒也在蠢蠢欲動，其中鼠疫已經在中國與蒙古的邊境地區爆發疫情，近期美國也發現鼠疫的蹤跡。松鼠示意圖。（法新社）

    目前除了武漢肺炎現正在全球肆虐，其他病毒也在蠢蠢欲動，其中鼠疫已經在中國與蒙古的邊境地區爆發疫情，近期美國也發現鼠疫的蹤跡。松鼠示意圖。（法新社）

    2020-07-15 21:48:25

    〔即時新聞／綜合報導〕目前除了武漢肺炎現正在全球肆虐，其他病毒也在蠢蠢欲動，其中鼠疫已經在中國與蒙古的邊境地區爆發疫情，近期美國也發現鼠疫的蹤跡；美國科羅拉多州傑佛遜郡（Jefferson County）近日發現當地有松鼠感染鼠疫，立刻在7月11日發布警報。

    綜合外媒報導，傑佛遜郡公共衛生局（JCPH）指出，這起鼠疫疫情是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）所引發的疾病，如果處理不當人與動物都會被感染；官員指出，人類可能會透過跳蚤叮咬、被動物咬傷而遭間接感染，雖然現在隨著醫療進步，抗生素的發明使鼠疫的致死率大大降低，但仍會造成頭痛、畏寒、身體虛弱與淋巴結腫大。

    另外貓被感染的機率最高，最嚴重最終甚至可能死亡；狗雖然比較不容易被感染，但仍有可能成為無症狀的帶原者；傑佛遜郡公共衛生局提醒，民眾若發現寵物出現疑似症狀，請儘速帶去給獸醫看診，另外也避免食用野生動物、餵食與接觸。

    鼠疫在以前又被稱為「黑死病」，曾在歐洲造成4000多人死亡，雖然現今疫情已經相當少見，但每年仍會在全球各地發生零星病例；美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，鼠疫大多出現在美國的西南部，包括新墨西哥州、亞利桑那州與科羅拉多州。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蒙古少年吃土撥鼠肉得鼠疫3天身亡 5縣封鎖15人隔離
    2020-07-14 23:46

    蒙古少年吃土撥鼠肉得鼠疫3天身亡 5縣封鎖15人隔離
    內蒙古爆鼠疫 WHO：中國「控制得當」不具高風險
    2020-07-07 20:58

    內蒙古爆鼠疫 WHO：中國「控制得當」不具高風險
    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花

    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花
    防堵非洲豬瘟、鼠疫 台中港拒收船舶廚餘且要求船隻加掛防鼠盾
    2020-04-14 10:08

    防堵非洲豬瘟、鼠疫 台中港拒收船舶廚餘且要求船隻加掛防鼠盾
    馬達加斯加爆發鼠疫釀30死 WHO警告鄰近國家留意
    2017-10-05 20:56

    馬達加斯加爆發鼠疫釀30死 WHO警告鄰近國家留意
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    國際今日熱門
    2020-07-14 23:56

    武漢肺炎》孕婦當心！法國傳出病毒透過胎盤母傳子 嬰兒確診

    2020-07-14 23:14

    遭北京制裁禁止入境 美國會議員不在乎：本來就沒有要去！

    2020-07-14 23:52

    成都14歲女墜樓亡 母控生前曾遭公司老闆強姦墮胎

    2020-07-15 00:09

    武漢肺炎》邁阿密淪新武漢！佛州州長迪尚特被罵翻

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播