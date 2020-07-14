蒙古少年吃土撥鼠肉得鼠疫3天身亡 5縣封鎖15人隔離

蒙古有個15歲少年與2名朋友一起吃土撥鼠肉後出現發燒症狀，3天後不治身亡，蒙古人畜共通疾病中心證實他感染鼠疫。圖為土撥鼠。（歐新社）

2020-07-14 23:46:02

〔即時新聞／綜合報導〕一波未平一波又起，全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，然而蒙古又出現鼠疫；蒙古有個15歲少年，日前與2名朋友一起吃土撥鼠肉後出現發燒症狀，3天候不治身亡，事後蒙古人畜共通疾病中心（National Centre for Zoonotic Diseases，NCZD）證實少年感染了鼠疫，並將與少年有親密接觸的15人進行隔離。

綜合外媒報到，事情發生在蒙古西部的戈壁阿爾泰省（Govi-Altai aimag），有個少年獵得土撥鼠，與2名朋友將牠吃下，後來少年出現高燒症狀，3天後撒手人寰；NCZD調查發現，少年罹患鼠疫，當局隨即將鄰近的5個縣封鎖，同時將與少年有密切接觸的15人隔離、施打疫苗，疫情也立刻通知俄羅斯與中國。

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雖然蒙古政府長年宣導不要吃土撥鼠，但當地農村的觀念認為土撥鼠的內臟有益健康，因此一直無法杜絕，每年蒙古至少會有1人死於鼠疫；中國的內蒙古地區在7月初也爆發鼠疫疫情，巴彥淖爾市的衛健委在7月5日發布鼠疫疫情3級預警通告，警戒持續到2020年底。

目前俄國已加強邊境巡邏，以阻止有人在中國與蒙古邊境附近獵食土撥鼠。

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