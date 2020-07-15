港女疑因床事不滿足 拿吹風機燙男友下體再硬摳水泡結痂

香港1名男子透過「快速約會」覓得初戀，豈料女方疑似因床事不滿足而多次施暴。圖為床事示意圖，與新聞內容無關。（資料照）

2020-07-15 16:05:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港1名32歲男子參加「快速約會」（Speed Dating）覓得初戀，豈料女方疑因不滿男子「太快完事」而多次施暴，甚至拿吹風機燙男友下體致起水泡，再硬摳掉水泡所結的痂。女方被控傷人、襲擊等5項罪名，案件昨（14）日開庭，今（15）日續審。

綜合港媒報導，32歲的男子2018年4月透過快速約會認識39歲的被告麥凱晴（原名麥嘉雯），於同年5月中搬至麥女住所同居，雙方一度論及婚嫁。但2人發生性關係後，麥女因不滿對方「太快完事」，於5月至7月間多次對他施暴，包含抓頭撞牆、啃咬身體致流血等，身上至今仍留有咬痕。

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受害男子指出，2人於同年8月15日與雙方家長共進晚餐回家後，麥女突持鐵椅毆打其頭部致流血。同月25日，在家中為麥女吹頭髮時，麥女突然抓住他的下體，持吹風機吹數秒鐘致起水泡。

男子表示，雙方交往期間他曾透露將買下1間公寓，並預計以股票套現的50萬港元（約新台幣190萬元）支付頭期款，不料麥女竟要求「保管」這50萬元，此後從未歸還，他只好於2018年8月27日向親戚借款以支付頭期款。由於麥女曾要求簽署任何文件、做任何決定前皆須徵求其同意，麥女因而大為光火。

男子續指，麥女翌日就因借款一事再度抓他的頭撞牆致瘀傷，更走進廚房煮開水，以滾水燙他大腿，並出手摳掉他日前下體起水泡後所結的痂。隔日醒來後，麥女再持剪刀狂插他的胸口，甚至拿辣椒油塗抹胸口上的傷口。

事後男方親戚見他頭部有傷，終揭發此事並報警。驗傷後發現胸口有多處刀傷，下體與大腿則是二度灼傷。麥女被控告1項襲擊致造成身體傷害罪與4項意圖傷人罪，她否認指控，案件昨在香港的區域法院開庭，今續審訊。

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