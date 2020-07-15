為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港女疑因床事不滿足 拿吹風機燙男友下體再硬摳水泡結痂

    香港1名男子透過「快速約會」覓得初戀，豈料女方疑似因床事不滿足而多次施暴。圖為床事示意圖，與新聞內容無關。（資料照）

    香港1名男子透過「快速約會」覓得初戀，豈料女方疑似因床事不滿足而多次施暴。圖為床事示意圖，與新聞內容無關。（資料照）

    2020-07-15 16:05:24

    〔即時新聞／綜合報導〕香港1名32歲男子參加「快速約會」（Speed Dating）覓得初戀，豈料女方疑因不滿男子「太快完事」而多次施暴，甚至拿吹風機燙男友下體致起水泡，再硬摳掉水泡所結的痂。女方被控傷人、襲擊等5項罪名，案件昨（14）日開庭，今（15）日續審。

    綜合港媒報導，32歲的男子2018年4月透過快速約會認識39歲的被告麥凱晴（原名麥嘉雯），於同年5月中搬至麥女住所同居，雙方一度論及婚嫁。但2人發生性關係後，麥女因不滿對方「太快完事」，於5月至7月間多次對他施暴，包含抓頭撞牆、啃咬身體致流血等，身上至今仍留有咬痕。

    受害男子指出，2人於同年8月15日與雙方家長共進晚餐回家後，麥女突持鐵椅毆打其頭部致流血。同月25日，在家中為麥女吹頭髮時，麥女突然抓住他的下體，持吹風機吹數秒鐘致起水泡。

    男子表示，雙方交往期間他曾透露將買下1間公寓，並預計以股票套現的50萬港元（約新台幣190萬元）支付頭期款，不料麥女竟要求「保管」這50萬元，此後從未歸還，他只好於2018年8月27日向親戚借款以支付頭期款。由於麥女曾要求簽署任何文件、做任何決定前皆須徵求其同意，麥女因而大為光火。

    男子續指，麥女翌日就因借款一事再度抓他的頭撞牆致瘀傷，更走進廚房煮開水，以滾水燙他大腿，並出手摳掉他日前下體起水泡後所結的痂。隔日醒來後，麥女再持剪刀狂插他的胸口，甚至拿辣椒油塗抹胸口上的傷口。

    事後男方親戚見他頭部有傷，終揭發此事並報警。驗傷後發現胸口有多處刀傷，下體與大腿則是二度灼傷。麥女被控告1項襲擊致造成身體傷害罪與4項意圖傷人罪，她否認指控，案件昨在香港的區域法院開庭，今續審訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐怖情人！妙齡女遭前男友打到骨折 警助申請家暴令、送辦男方
    2020-07-03 11:51

    恐怖情人！妙齡女遭前男友打到骨折 警助申請家暴令、送辦男方
    找人對前女友潑酸釀50％灼傷 恐怖情人被判刑
    2020-07-02 19:05

    找人對前女友潑酸釀50％灼傷 恐怖情人被判刑
    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花

    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花
    恐怖情人揪人持刀闖前女友家 痛毆綁人判刑8年2月
    2020-07-02 14:27

    恐怖情人揪人持刀闖前女友家 痛毆綁人判刑8年2月
    女網友提分手 恐怖情人揚言放炸彈被判刑5月
    2020-06-17 15:35

    女網友提分手 恐怖情人揚言放炸彈被判刑5月
    海外基金贏家出列！統一投信績優生

    海外基金贏家出列！統一投信績優生
    國際今日熱門
    2020-07-14 17:27

    軍情動態》燒到華氏千度！ 美軍艦「好人理查號」恐報廢

    2020-07-14 16:59

    軍情動態》波音獲美軍352億元合約 地表最強F-15戰機明年出廠

    2020-07-14 17:40

    軍情動態》美國海軍簽10億訂單 3年內打造首艘無人艦原型艦

    2020-07-14 17:50

    印度確診破90萬大關 IT重鎮班加羅爾今晚重回封鎖

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播