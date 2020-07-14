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    阿爾卑斯山純淨水源受汙染 知名礦泉水Evian驗出微量禁用農藥

    法國知名礦泉水「依雲」近期經瑞士檢驗發現，水中含有微量農藥百菌清。（彭博資料照）

    法國知名礦泉水「依雲」近期經瑞士檢驗發現，水中含有微量農藥百菌清。（彭博資料照）

    2020-07-14 16:52:24

    〔即時新聞／綜合報導〕法國知名礦泉水「依雲」（Evian），近日被瑞士專家檢驗發現，礦泉水中含有微量禁用農藥，儘管對人體健康無害，但專家卻擔心，阿爾卑斯山的水源恐受到汙染。

    綜合外媒報導，瑞士聯邦水科學技術研究所（Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology）最新檢驗發現，法國依雲礦泉水中，出現6奈克的農藥百菌清（Chlorothalonil），含量仍在規範標準內，仍引起關注。

    研究團隊的霍爾蘭德（Juliane Hollender）指出，經檢驗後依雲礦泉水中的百菌清濃度與蘇黎世湖（Lake Zurich）的含量相當。

    依雲礦泉水的水源主要來自日內瓦湖畔（Lake Geneva）的依雲鎮（Évian-les-Bains），被認為是阿爾卑斯山的心臟地帶，標榜水質純淨，科學家更用於校準測量儀器。

    國際飲用水協會主席維格特（Roman Wiget）表示，來自阿爾卑斯山水源的依雲礦泉水出現百菌清令人震驚，儘管殘留濃度遠低於標準，不會對飲用者造成影響，卻也顯示人類對於相關物質的處理過於粗心。

    瑞士自1970年代批准百菌清的使用，根據去年新的研究結果，瑞士政府將百菌清重新定為「可能致癌物質」，並從今年初禁止使用。

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