不弄現代風了！馬克宏決定 巴黎聖母院尖塔將按原貌重建

法國總統馬克宏9日批准，去年被燒毀的巴黎聖母院尖塔將按原貌重建，並希望在2024年巴黎奧運會前完成。（法新社）

2020-07-10 11:44:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日決定，去年被燒毀的巴黎聖母院尖塔將按原貌重建，並希望在2024年巴黎奧運會前完成。此前，馬克宏曾提出以「現代風格」重建尖塔的想法，引起論戰。

綜合外媒報導，法國愛麗舍宮9日晚間宣布，在國家遺產和建築委員會（CNPA）召集委員及專家舉行會議後，馬克龍同意了總建築師維倫紐夫（Philippe Villeneuve）提出的修復計畫，將按原貌重建巴黎聖母院尖塔，並修復教堂內部。

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在火災發生後，馬克龍曾提出修建現代風格尖塔的構想，激起許多建築師提案，其中不乏前衛大膽的設計，例如加上屋頂游泳池，或者玻璃尖塔。但維倫紐夫堅持以19世紀，原建築師維奧萊-勒-杜克（Eugène Viollet-le-Duc）的哥德式風格重建。

重建速度也是馬克宏主要考量點，愛麗舍宮表示，在國際建築師競爭設計案的過程中，可能會造成整個時程的延誤。但馬克宏沒有完全放棄採用現代風格的想法，愛麗舍宮說，可以在紀念碑的周圍採用現代感設計。

巴黎聖母院最初的尖塔建於13世紀，由於遭到嚴重破壞，在18世紀後期被拆除。第2座尖塔由維奧萊-勒-杜克設計，建於19世紀中葉，但在2019年4月的修復工程中失火倒塌。

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