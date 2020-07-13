武漢肺炎》新宿舞台劇30人確診爆群聚感染 800人受影響

東京都有30人在新宿的舞台劇「THE★JINRO 帥氣狼人偶像是誰」（見圖）公演時被感染，導致連日多個公演場次共800多名觀眾全部成密切接觸者。（圖擷取自Rise Communication官網）

2020-07-13 21:31:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情危機再次出現，截至日本時間今（7月13日）晚8點47分，日本全國今日新增確診260人，而東京都占119人，但其中有30人是在新宿的舞台劇公演時被感染，導致連日多個公演場次共800多名觀眾全部成密切接觸者，現在主辦單位急著通知，希望這些觀眾趕緊與保健所聯繫。

綜合外媒報導，在東京都今日的119名確診者中，有30人是在新宿的舞台劇公演時發生群聚感染，確診者包括演員、工作人員與觀眾；主辦方「Rise Communication」在官網發布緊急公告，表示由於收到保健所通知，近期有舞台劇「THE★JINRO 帥氣狼人偶像是誰！！」公演發生群聚感染，在6月30日至7月5日間的12個場次，共計約800多人全被列為密切接觸者，目前保健所會進行聯繫，不過也請看到公告的人盡速自行與保健所聯繫，以免延誤。

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目前新宿保健所已經在調查感染路徑，而東京都政府已經介入調查，以釐清這起防疫破口的責任歸屬。

截至目前為止，今日新增的260人中，東京都占119人、埼玉縣26人、大阪府18人、神奈川縣與千葉縣各確診17人，另外北海道1人死亡；目前日本累計有2萬2964人確診，造成97人死亡。

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