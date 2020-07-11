武漢肺炎》美密蘇里州夏令營群聚感染 學童、職員82人確診

美國密蘇里州夏令營營區爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，目前已累計82名學童、職員確診。美國檢疫示意圖。（彭博）

2020-07-11 10:29:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州斯通郡布蘭森（Branson）的夏令營營區爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，目前已累計82名學童、職員確診，當局已勒令將該處夏令營關閉。

據《福斯新聞》報導，有31名患者是在卡納庫克（Kanakuk）K-2營地驗出確診，其他人則是回家接受篩檢時呈現陽性。不過，雖然K-2營地已經關閉，但密蘇里州官員並不打算停止州內其他夏令營的舉行，因為夏令營對孩子來說至關重要。

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據了解，俄勒岡州、紐約州、紐澤西州和康乃狄克州也有夏令營關閉的事件發生，但德州、喬治亞州，北卡羅來納州和田納西州的疫情卻沒有影響到當地夏令營的營運。

不過，許多父母仍擔心小孩在夏令營內出事，連忙驅車前往把心肝寶貝載回家，只是這樣一來幾乎無法退費。內布拉斯加州的卡爾森（Tara Carlson）把9歲兒子和6歲女兒帶離夏令營，就一口氣損失了300多美元（約新台幣9000元起跳），但他是真的無法信任其他家庭會在夏令營維持社交距離。

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