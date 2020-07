她擁護港版國安法 慘被恩師戴雅門打臉：竟為侵害香港自由辯護

2020-07-13 23:13:18

〔即時新聞/綜合報導〕中國企圖藉港版國安法在香港培養「忠黨愛國」的新青年,各界擔憂香港的高度學術自由將被侵蝕。對此,香港建制派立法會議員葉劉淑儀接受媒體訪問時,積極為港版國安法辯護,更批評西方學術方法「批判性思考」(Critical thinking)有很大的問題。對此,她的恩師、美國知名民主政治學者戴雅門(Larry Diamond)則指出葉劉淑儀對於「批判性思考」有所曲解,更悲嘆,很難過看到學生竟然在為中國當局打擊香港自由的行為辯護。

根據《紐約時報》11日報導,中國當局認為香港的教育體系培養出反送中運動的叛逆青年,企圖藉由港版國安法來整肅異己。

而親中派的香港立法會議員葉劉淑儀,近來除了頻頻在臉書上批評香港教育,痛罵學校教材帶有「仇恨祖國」的「仇恨言論」,這次受訪時也為港版國安法辯護,並表示,她以身為親北京的立法會議員的立場認為「不能讓老師隨便亂說,放任他們將個人觀點任意灌輸給學生,而批判性思考並非意味著訓練人們去批評或攻擊」。

對此,葉劉淑儀留學美國史丹褔大學時的碩士導師戴雅門,今日則在推特上轉貼該則新聞,並悲嘆,他很難過看到其學生竟在為中國當局侵害香港自由的作為辯護。

戴雅門也指出葉劉淑儀曲解了「批判性思考」的意涵,「事實上,批判性思考意味著訓練人們去進行更全面而周全的批判,而這也正是民主社會所必備」。

綜合港媒報導,葉劉淑儀在2016年參選港首選舉時,曾高談闊論她師從世界知名的民主理論學者戴雅門,暗示相較於其他參選人,她對民主理論的研究更為深且廣,在電視節目上更盛讚恩師戴雅門是「民主大師」。

然而,葉劉淑儀時常與其恩師戴雅門意見相左。戴雅門在2015年曾批評中國人大「831決定」是「謊言」,更是在「侮辱港人智慧」,更警告中國當局在持續加強滲透香港政治的力道,也逐漸在箝制港人自由。

而當恩師批判中國時,親中立場堅定的葉劉淑儀就反駁,戴雅門的言論無憑無據,更批評其恩師不但不熟悉《基本法》,還以「美國人立場」來看香港事務,不是很恰當。

此外,戴雅門也曾在今年5月在外交期刊《美國利益》(The American Interest) 中撰文分析香港情勢,並指出,港版國安法宣告香港「一國兩制」崩解的開始。

Sad to see my former student @Reginaip justifying the assault on HK freedom: “Critical thinking does not mean training people to criticize or attack.” Actually, critical thinking does mean training people to thoughtfully criticize. Democracy requires it.https://t.co/GaxTMc9P9j