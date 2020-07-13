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    她擁護港版國安法 慘被恩師戴雅門打臉：竟為侵害香港自由辯護

    香港建制派立法會議員葉劉淑儀（見圖）為港版國安法辯護。（法新社）

    香港建制派立法會議員葉劉淑儀（見圖）為港版國安法辯護。（法新社）

    2020-07-13 23:13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國企圖藉港版國安法在香港培養「忠黨愛國」的新青年，各界擔憂香港的高度學術自由將被侵蝕。對此，香港建制派立法會議員葉劉淑儀接受媒體訪問時，積極為港版國安法辯護，更批評西方學術方法「批判性思考」（Critical thinking）有很大的問題。對此，她的恩師、美國知名民主政治學者戴雅門（Larry Diamond）則指出葉劉淑儀對於「批判性思考」有所曲解，更悲嘆，很難過看到學生竟然在為中國當局打擊香港自由的行為辯護。

    根據《紐約時報》11日報導，中國當局認為香港的教育體系培養出反送中運動的叛逆青年，企圖藉由港版國安法來整肅異己。

    而親中派的香港立法會議員葉劉淑儀，近來除了頻頻在臉書上批評香港教育，痛罵學校教材帶有「仇恨祖國」的「仇恨言論」，這次受訪時也為港版國安法辯護，並表示，她以身為親北京的立法會議員的立場認為「不能讓老師隨便亂說，放任他們將個人觀點任意灌輸給學生，而批判性思考並非意味著訓練人們去批評或攻擊」。

    對此，葉劉淑儀留學美國史丹褔大學時的碩士導師戴雅門，今日則在推特上轉貼該則新聞，並悲嘆，他很難過看到其學生竟在為中國當局侵害香港自由的作為辯護。

    戴雅門也指出葉劉淑儀曲解了「批判性思考」的意涵，「事實上，批判性思考意味著訓練人們去進行更全面而周全的批判，而這也正是民主社會所必備」。

    綜合港媒報導，葉劉淑儀在2016年參選港首選舉時，曾高談闊論她師從世界知名的民主理論學者戴雅門，暗示相較於其他參選人，她對民主理論的研究更為深且廣，在電視節目上更盛讚恩師戴雅門是「民主大師」。

    然而，葉劉淑儀時常與其恩師戴雅門意見相左。戴雅門在2015年曾批評中國人大「831決定」是「謊言」，更是在「侮辱港人智慧」，更警告中國當局在持續加強滲透香港政治的力道，也逐漸在箝制港人自由。

    而當恩師批判中國時，親中立場堅定的葉劉淑儀就反駁，戴雅門的言論無憑無據，更批評其恩師不但不熟悉《基本法》，還以「美國人立場」來看香港事務，不是很恰當。

    此外，戴雅門也曾在今年5月在外交期刊《美國利益》（The American Interest） 中撰文分析香港情勢，並指出，港版國安法宣告香港「一國兩制」崩解的開始。

    葉劉淑儀的恩師戴雅門。（資料照）

    葉劉淑儀的恩師戴雅門。（資料照）

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