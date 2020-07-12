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    武漢肺炎》香港第三波疫情爆發 若持續「醫療系統恐崩潰」

    香港近日面臨第三波武漢肺炎感染，近7天已經超過120名本土感染案例，香港大學醫學院院長梁卓偉也警告，再爆發疫情令公營醫療系統大受壓力，「若再持續多一兩個禮拜可能會崩潰」。圖為香港街頭。（彭博）

    香港近日面臨第三波武漢肺炎感染，近7天已經超過120名本土感染案例，香港大學醫學院院長梁卓偉也警告，再爆發疫情令公營醫療系統大受壓力，「若再持續多一兩個禮拜可能會崩潰」。圖為香港街頭。（彭博）

    2020-07-12 23:58:56

    〔即時新聞／綜合報導〕香港近日面臨第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染，近7天已經超過120名本土感染案例，不僅造成香港第一線醫療系統壓力遽增，也使大批與確診者有密切接觸的民眾被送入疫檢中心進行檢疫，香港政府衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君擔心，若未來持續發生本土確診案例與境外移入案例，「檢疫中心會不勝負荷」；香港大學醫學院院長梁卓偉也警告，再爆發疫情令公營醫療系統大受壓力，「若再持續多一兩個禮拜可能會崩潰」。

    綜合外媒報導，香港在今天（7月12日）新增38起確診案例，其中有30人為本地感染，對此港政衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，連日來單日確診人數越來越多，確診者也來自各行各業在不同地方工作，也都有接觸親人與朋友，「現在疫情有點失控」；她指出，隨著確診者接連出現，親密接觸者也都得前往疫檢中心進行檢疫，雖然目前尚有400至500「檢疫單位」可使用，但已出現3間檢疫中心僅剩10個可用單位的狀況，擔心未來若接續出現確診患者，檢疫中心恐怕會不勝負荷。

    港大醫學院院長梁卓偉在今天（7月12日）接受電台節目專訪時也表示，最新的研究報告顯示，香港的病毒即時傳播率超過3逼近4，和1月相比疫情更加嚴重；他也表示，自7月截至昨日（7月11日），香港本地感染已超過120起確診病例，估計現在至少還有50至60名隱形傳播患者，坦言「現在是真真正正持續本土爆發的開始」。

    雖然香港醫院管理局表示尚有1157張一線隔離病床，而二線隔離病床也會應疫情需求，在接下來一週陸續重新啟用；但梁卓偉也擔心，若是疫情持續爆發一兩個禮拜，「香港公營醫療系統恐怕會崩潰」。

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