香港爆第三波疫情 專家批：室內人數不設限 爆發不意外

香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，昨日新增14例確診，專家批政府之前將針對室內的管制人數措施全部撤除，稱本次爆發在「所有專家的預料之內」。圖為示意圖。（彭博）

2020-07-08 11:26:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，昨日新增14例確診，累計達近1300例，至今已有約10間中小學因此停課消毒，並爆出首間老人安養院出現疫情，當局稱此為「第三波爆發」，並指目前有數宗個案在短時間內找不到源頭，讓人擔心。有專家則批政府之前將針對室內的管制人數措施全部撤除，稱本次爆發在「所有專家的預料之內」。

綜合媒體報導，香港昨日新增14例確診個案，其中9宗為本地個案，並有5宗未找到源頭。據指這些感染個案包含廚師、的士（計程車）司機、醫院管理局員工、學生及家長等，另有部分患者屬於群體性聚集感染，涉及茶餐廳、安老院舍等場所。截至目前香港已有約10間中小學因此停課消毒，慈雲山港泰護老中心則成為香港首間爆發疫情的老人安養院，累計至少4名院友及3名職員確診。至於5例輸入性病例中，2人為獲豁免檢疫的貨輪船員，另有1名外籍傭工由菲律賓抵港。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，香港已踏入第三波新冠肺炎疫情，並指社區傳播鏈很厲害，1日內出現多個源頭，擔心可能會出現社區大爆發，認為應該收緊限聚令等措施。食物及衞生局局長陳肇始指出，安老院舍有2例確診個案，並指本地個案多可算是社區爆發，源頭未明個案則令人擔心。

《香港01》報導，香港大學微生物學系講座教授袁國勇則在電台節目上指出，邊境檢疫仍然有漏洞，並指嘉里物流及瀝源邨祿泉樓先前爆發疫情，至今仍未找到隱形傳播鏈，政府卻又即將在父親節放寬社交距離，他認為若不即時採取措施，確診數字會逐漸增加，同時也批評政府早先將室內人數限制全撤，室外卻限50人群組聚集「毫無科學根據」。他為此直言，本次爆發是在「所有專家的預料之內」

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