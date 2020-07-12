蚊子在叫救命！叮人小拇指 竟被放入捕蠅草內

外國人士將蚊子放入捕蠅草，作為對蚊子叮咬的報復。（圖取自外國推特帳號「J-C.audou-1」）

2020-07-12 20:48:55

〔即時新聞／綜合報導〕夏天除了炎熱的太陽之外，「夏蚊成雷」也常成為民眾煩惱，外國1位網友上週小拇指被蚊子叮咬，他立刻展開報復，竟然將牠活生生地丟入捕蠅草內，網友對此驚呼「蚊子在尖叫」！

外國推特帳號「J-C.audou-1」本月1日發布1段影片，鏡頭前方1隻蚊子正在叮咬他的左手小指與手掌連接的關節部位，該名網友當下拿出鑷子，悄悄地從蚊子後方進攻，夾住牠的腹部，並將牠靠近地上的捕蠅草，塞入其中1對葉片當中，蚊子瞬間被捕蠅草一把抓住。

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該名網友用法文表示：「我對蚊子報仇了。」捕蠅草原產於北美洲，屬於多年生草本植物，擁有完整的根、莖、葉以及花朵和種子，以葉子捕捉昆蟲，當昆蟲連續2次觸動葉片中的「感覺毛」，葉片膨壓改變後就會閉合，並釋出消化液將昆蟲分解後吸收。

該影片至1日起至今已有126萬人次點閱，但其實該影片早在7月1日前就在國外網站廣為流傳，不少網友認為這支影片相當紓壓，認為這樣的做法不會讓蚊子的屍體黏在牆面上，又能夠回歸自然，「真的相當環保」；但也有網友覺得該做法很殘忍，「應該給牠瞬間結束（蚊子的生命），不是這樣虐待動物」。

外國推特帳號「J-C.audou-1」

Je me suis vengé du moustique qui m'a piqué ???? pic.twitter.com/zviK4IFxZG — J-C.audou-1 （@Jcaud1） June 30, 2020

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