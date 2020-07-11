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    公車司機勸戴口罩遭毆身亡 法國政府擬加強安全

    司機的妻女規劃了靜默遊行。（歐新社）

    司機的妻女規劃了靜默遊行。（歐新社）

    2020-07-11 22:49:00

    〔即時新聞／綜合報導〕法國西南部巴約訥市（Bayonne）一名公車司機在值勤時依照法國政府防疫規定要求乘客戴上口罩，反遭兩名20多歲男子毆打，送醫後五天宣告腦死，家屬決定關閉維生系統，7日在醫院過世。

    綜合外媒報導，死者為59歲在法國西南部巴約訥市（Bayonne）擔任公車司機的蒙吉祐（Philippe Monguillot）。5日晚間7點，蒙吉祐要求三名男子戴上口罩，並試圖檢查另一名男子的車票後遭到襲擊，兩名男子事後被逮，且被以殺人未遂罪起訴。另有兩人以不協助危急之人罪起訴，另一人則被控試圖藏匿嫌疑人。

    司機女兒表示：「我們決定讓他走。」當時醫生也表示贊同。殉職司機的家屬8日組織靜默遊行抗議，以事發地點的公車站為起點，上千人上街表示支持。而蒙吉祐的同事們暫時罷工，並會在13日加強安全的情況下回到崗位。此後，此處的有軌電車（在巴約納和巴斯克地區通行的長型巴士）上將會有一名保全人員跟隨。

    法國首相卡斯泰（Jean Castex）推文表示：「國家承認他是模範公民，且不會忘記他。法律將懲罰這種卑鄙罪行的肇事者。」法國新任內政部長達馬南（Gerald Darmanin）將於當地時間週六前往巴約訥討論安全局勢並與司機會面。

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