為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國號稱「全球最大關公像」 地基下陷被證實違建

    中國湖北號稱「全球最大的關公像」。（圖擷取自荊州市文化和旅遊局）

    中國湖北號稱「全球最大的關公像」。（圖擷取自荊州市文化和旅遊局）

    2020-07-11 14:14:45

    〔即時新聞／綜合報導〕位於湖北荊州、號稱全球最大的關公像最近被發現地基正在下陷，還且該建物屬於違法建設，關公文化展示中心未經過消防驗收便開門營業。

    《上游新聞》報導，這座號稱全球最大的關公像位於荊州關公義園，高48公尺的雕像下是一棟2層高的建築，名為關公文化展示中心，在2016年6月17日開園，標榜著文化旅遊，對外宣稱為「荊州旅遊的新地標」，但4年多來，遊客和市民卻不買帳，園區慘淡經營。

    除此之外，關公文化展示中心未經過消防驗收便開門營業，關公雕像基座正在沉降，「全球最大的關公像」竟屬於違法建設。該園由鄂旅投公司旗下的荊州旅遊投資開發集團有限公司（簡稱荊旅集團）投資建設。

    報導提到，7日實地觀察發現，雕像下的關公文化展示中心與地面相接處均有縫隙，縫隙最寬處約7公分；展示中心台階附近，有的地板已經凹陷，與水平面呈30度彎曲。總工程師王維表示，發現關公地基正在下陷後，已聘請第三方機構在像體四周布置觀測點監測，雕像像體本身結構沒有問題，是雕像地基下方的回填土沉降。

    王維指出，關公雕像的確未得到規劃部門許可，當年在設計工程圖紙時，雕像基座以下的部分都已標識清晰，基座以上的雕像是藝術品，很難把各項參數量化並標識清楚，因此只畫了個示意圖，因此基座以上的部分未獲規劃許可。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    這隻小螃蟹長得像關公 遊客驚呼神似度百分百
    2019-12-11 19:05

    這隻小螃蟹長得像關公 遊客驚呼神似度百分百
    關公在瞪我！毒蟲眼眶泛紅認了8年前洗劫計程車司機
    2019-11-30 11:51

    關公在瞪我！毒蟲眼眶泛紅認了8年前洗劫計程車司機
    搶先振興！全國電子今起破盤價5天

    搶先振興！全國電子今起破盤價5天
    暗批郭董不忠不義 軍系陳鎮湘︰在天之靈的關公都會不高興
    2019-09-02 20:16

    暗批郭董不忠不義 軍系陳鎮湘︰在天之靈的關公都會不高興
    2019-07-03 05:30

    社論》媽祖、關公也要姓黨？
    國際今日熱門
    2020-07-10 17:05

    香港本土病例暴增！中小學停課「提早放暑假」

    2020-07-10 16:18

    紀錄片被控涉煽動叛亂、誹謗 半島電視台籲馬國撤刑事調查

    2020-07-10 16:22

    中國廣東惠州狼師涉誘姦10多名國小女童 官方說法引眾怒

    2020-07-10 15:36

    日美安全會談強化同盟關係 討論因應北韓、中國情勢

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播