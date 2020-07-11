中國號稱「全球最大關公像」 地基下陷被證實違建

中國湖北號稱「全球最大的關公像」。（圖擷取自荊州市文化和旅遊局）

2020-07-11 14:14:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於湖北荊州、號稱全球最大的關公像最近被發現地基正在下陷，還且該建物屬於違法建設，關公文化展示中心未經過消防驗收便開門營業。

《上游新聞》報導，這座號稱全球最大的關公像位於荊州關公義園，高48公尺的雕像下是一棟2層高的建築，名為關公文化展示中心，在2016年6月17日開園，標榜著文化旅遊，對外宣稱為「荊州旅遊的新地標」，但4年多來，遊客和市民卻不買帳，園區慘淡經營。

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除此之外，關公文化展示中心未經過消防驗收便開門營業，關公雕像基座正在沉降，「全球最大的關公像」竟屬於違法建設。該園由鄂旅投公司旗下的荊州旅遊投資開發集團有限公司（簡稱荊旅集團）投資建設。

報導提到，7日實地觀察發現，雕像下的關公文化展示中心與地面相接處均有縫隙，縫隙最寬處約7公分；展示中心台階附近，有的地板已經凹陷，與水平面呈30度彎曲。總工程師王維表示，發現關公地基正在下陷後，已聘請第三方機構在像體四周布置觀測點監測，雕像像體本身結構沒有問題，是雕像地基下方的回填土沉降。

王維指出，關公雕像的確未得到規劃部門許可，當年在設計工程圖紙時，雕像基座以下的部分都已標識清晰，基座以上的雕像是藝術品，很難把各項參數量化並標識清楚，因此只畫了個示意圖，因此基座以上的部分未獲規劃許可。

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