中版N號房曝光！破萬會員搶看蘿莉猥褻片 主謀竟是大學生

中國爆出中版N號房事件。（情境照）

2020-07-10 12:56:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今年初爆出「N號房」事件，主謀利用加密通訊軟體脅迫女性作性奴，並利用加值會員聊天室散播相關影音照片。中國近日也出現「N號房」翻版，重慶一名大學生架設色情網站，專門散播未成年人的猥褻影片，且會員數竟破萬人，影片點擊率更高達200多萬次。

綜合中媒報導，在南韓N號房事件爆發之後，中國一名網友在3月26日爆料，許多色情網站長期散佈兒童色情內容，裡面充滿未成年人的裸體照片，圖片更配有「四歲幼女」、「大眼漂亮蘿莉」、「初高中生」等變態標題想吸引網友目光。

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網友若想觀看影片，必須要透過電子郵件註冊，還要付費加值之後才能成為會員，且會員還會依照費用不等區分為週會員、包年會員、終身會員，各式會員還有不同待遇。更誇張的是，有論壇註冊用戶高達855萬人，平均3至4分鐘就會有人註冊觀看色情影片。

對此，中國官方也加緊追查相關案件。不過中國「掃黃打非」辦公室昨日（9）公布，這些案件屬於打擊一般性境外淫穢色情網站，和南韓N號房有明顯差異。

據了解，其中一案的涉案主謀為重慶某一大學生，他在今年1月透過境外服務架設網站，以付費會員方式散播未成年人色情影片，影片點擊率高達200多萬次，目前此案已逮捕2人，並查獲未成年人色情影片160多部。其他案件現在也正積極偵辦中。

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