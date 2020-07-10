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    首頁　>　國際

    台與索馬利蘭互設代表處 白宮國安會推文力挺

    2020-07-10 05:51:02

    〔中央社〕台灣與東非國家索馬利蘭互設代表處，對此白宮國安會今天推文說，樂見台灣在有如此重大需求之際與東非加強接觸。國安會也讚許台灣是衛生、教育、技術援助的重要合作夥伴。

    外交部長吳釗燮台北時間1日宣布，將與位於非洲東北部的索馬利蘭以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

    白宮國安會今天在官方推特上轉載一篇美國媒體引述美聯社的報導，表示樂見台灣在有如此重大需求之際，與東非加強接觸。

    推文也讚許台灣是衛生、教育、技術援助等方面的重要合作夥伴。

    這篇美聯社6日發出的報導指出，台灣與索馬利蘭建立關係，取得罕見的外交成果。報導並引述吳釗燮的話指出，索馬利蘭與台灣同為民主自由的理念相近國家，雙方在漁業、農業、能源、礦業、公共衛生及教育等領域展開合作。

    中國外交部發言人趙立堅當地時間7日在記者會上表示，中國堅決反對台灣與索馬利蘭互設官方性質機構，或進行任何形式的官方往來。

    對此，外交部發言人歐江安表示，台灣樂於與任何一個追求民主、和平的國家發展合作關係，無須中國說三道四。（編輯：）

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