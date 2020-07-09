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    滾雪球？首爾市長留遺書突失蹤 前日遭秘書控性侵「多人受害」！

    南韓首爾市長朴元淳9日午間失聯，至晚間仍然下落不明，他的前秘書已在8日向警方提告遭朴元淳性侵，且受害者不只一人。（路透）

    南韓首爾市長朴元淳9日午間失聯，至晚間仍然下落不明，他的前秘書已在8日向警方提告遭朴元淳性侵，且受害者不只一人。（路透）

    2020-07-09 23:30:10

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳9日午後失聯，至晚間仍然下落不明，警方搜查市長官邸時發現朴元淳留下的遺書。多家韓媒報導，朴元淳失蹤應與他涉嫌性騷擾有關，他的前秘書則在8日向警方提告朴元淳性侵，還稱受害者不只一人；首爾警方也證實曾接獲市政廳秘書的指控，目前仍在調查中。

    南韓《首爾日報》及多家韓媒晚間一度報導稱，警方已在成均館大學後門的臥龍公園附近，找到朴元淳屍體，但事後遭警方否認。多家韓媒也報導朴元淳失蹤原因可能與性騷擾有關，有傳聞稱朴元淳是因為被前市府秘書告發Me Too事件（性暴力或性騷擾等行為），推測這項指控與他的失蹤案恐怕有密切關聯。

    而根據韓國《中央日報》報導，朴元淳的前任秘書A某8日向警方提交訴狀，稱自己曾多次遭到朴元淳性侵，她與律師在警局接受調查至9日凌晨。A某指控，從2017年開始擔任朴元淳的秘書時，就持續遭朴元淳性侵，除了有身體上的接觸，朴元淳還曾多次透過手機傳自己的照片給A某。

    A某指控，朴元淳多是以telegram聯絡自己，A某也向警方提供對話內容作為證據，還向警方表示，「受害者不止我一個......很多人因為害怕市長而不敢報警，而只有我鼓起勇氣站了出來。」

    首爾警方獲報後認為事關重大，8日就向高層進行案件匯報，結果9日就傳出朴元淳留下遺書後消失的消息，對此，首爾市府僅表示，未接獲市長被起訴的消息。而目前也無法確定朴元淳是否已得知自己遭控告，也不知道此事與他失聯是否有關。

    首爾警方於9日當地時間下午5點17分接獲朴元淳女兒通報父親失聯後，追蹤朴元淳手機最後定位位置，確定當時手機定位在城北區芬蘭大使館附近，警方獲報後從今傍晚至深夜，陸續出動580名警、消，目前仍未尋獲朴元淳，若持續未尋獲10日上午將會動用直升機協助搜救。

    人權律師出身的朴元淳今年64歲，2011年首度挑戰首爾市長選舉，以獨立候選人身分擊敗執政黨候選人羅卿瑗，跌破各界眼鏡，於2014年、2018年再度勝選，目前進入第三個任期。

    朴元淳與南韓總統文在寅同屬共同民主黨，被外界視為文在寅接班人、有望角逐2022年南韓總統大選。

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