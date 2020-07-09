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    哈佛、麻省理工控告川普政府 白宮美女發言人回應了

    針對哈佛大學與麻省理工學院控告川普政府撤銷外籍生簽證一事，白宮發言人麥肯內尼回應表示遠距教學沒有發簽證的必要。（彭博）

    針對哈佛大學與麻省理工學院控告川普政府撤銷外籍生簽證一事，白宮發言人麥肯內尼回應表示遠距教學沒有發簽證的必要。（彭博）

    2020-07-09 19:47:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）日前因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），祭出新規定，對於那些只透過線上遠距教學的外籍生，美方將不再發簽證，也就是禁止這些外籍生留在美國，而哈佛大學與麻省理工學院這2所美國頂尖大學也在本月8日提起訴訟，痛批這項規定「非法」且「殘忍」。對此，白宮回應表示既然都已採線上授課，那麼就沒有發簽證給外籍生的必要。

    綜合外媒報導，受到疫情影響，美國許多大學都將課程改為線上授課，為此ICE宣布假若有學校在今年秋季學期全面實施遠距教學，那麼持F-1非移民學術課程學生簽證，以及M-1非學術性或職業性課程學生簽證的學生，必須離開美國或轉學至實體授課的學校，若未自動離境，將予驅逐。

    這項規定一發布，便引起譁然，哈佛大學與麻省理工學院在8日上午於波士頓地方法院提起訴訟，抗議政府撤銷國際學生簽證之舉。哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）更直批撤銷簽證的規定不僅魯莽，對於這些外籍生而言還十分殘忍，「我們認為，ICE指令是不良的公共政策，我們認為這是非法的。」

    面對2尖頂尖學府抗議，白宮美女發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）回應指出，參與遠距教學意謂不用到校上課，那麼學校既然都已決定全面採取線上授課，也就沒有發簽證給外籍生的必要。麥肯內尼更表示，這些留學生應該控告的是他們學校為何要採取線上課程，而不是向聯邦政府究責。

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