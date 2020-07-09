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    迷你「恐龍祖先」比手機還小 全身細毛控制散熱抵擋極端氣候

    化石的主人被命名為「Kongonaphon kely」，意即蟲子殺手。（美聯社）

    化石的主人被命名為「Kongonaphon kely」，意即蟲子殺手。（美聯社）

    2020-07-09 14:28:14

    〔即時新聞／綜合報導〕人們對恐龍的印象不外乎體型極巨大且生性兇殘，不過古生物學家的新發現卻表明，人們的刻板印象可能只對了一半，科學家新發現一種現已滅絕的迷你生物，其體形比手機還小，物種身上覆蓋毛髮狀絲質構造，被認為是恐龍及翼龍的共同祖先。

    根據《科學新聞》（Science News）報導，7日發表在《美國國家科學院院刊》的報告中，科學家對非洲馬達加斯加西南部22年前出土的化石進行研究，研究結果近期終於出爐，化石的主人被命名為「Kongonaphon kely」，意即蟲子殺手，該物種活躍於2.37億年前的三疊紀，屬於已知所有恐龍與翼龍的共同祖先兔蜥科（Lagerpetidae）成員。

    報告顯示，這種生物與同時代強勢物種相比，其體積極小，成體站立身高僅約10公分，科學家根據腿部化石結構及牙齒上的痕跡推斷，該種生物慣以後腳跳躍於叢林中，並透過尖釘狀的利牙捕食硬殼昆蟲類生物。

    值得注意的是，由於三疊紀中晚期屬於極端氣候時期，日夜溫差極大，不利散熱率較高的小體積生物生活，而此種生物之所以能順利存續，源自其體側獨特的毛髮狀細絲，使該物種得以控制散熱速度，達到調節體溫的功效，科學家認為，此一特徵日後可能演化為翼龍及部分恐龍體表的覆蓋物。

    本報告第一作者，北卡羅萊納州自然科學博物館古生物學研究館長卡默勒（Christian Kammerer）表示，此一發現補足了翼龍演化過程相關研究的的部分缺失之處，尤其解釋了部分恐龍體型大小、食性及具有調節體溫作用的翼板的演化軌跡，提供古生物學家進一步研究的方向。

    三疊紀中晚期日夜溫差極大，不利散熱率較高的小體積生物生活，而此種生物之所以能順利存續，源自其體側獨特的毛髮狀細絲，使該物種得以控制散熱速度。（美聯社）

    三疊紀中晚期日夜溫差極大，不利散熱率較高的小體積生物生活，而此種生物之所以能順利存續，源自其體側獨特的毛髮狀細絲，使該物種得以控制散熱速度。（美聯社）

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