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    法國改組內閣 新任內政部長涉強姦案惹議

    法國總統馬克宏改組內閣，預算部長達馬南（圖中）接任內政部長。但達馬南涉嫌在2009年強姦1名女子，法院上個月下令重啟調查此案，讓這起人事任命蒙上陰影。（歐新社）

    法國總統馬克宏改組內閣，預算部長達馬南（圖中）接任內政部長。但達馬南涉嫌在2009年強姦1名女子，法院上個月下令重啟調查此案，讓這起人事任命蒙上陰影。（歐新社）

    2020-07-08 13:03:02

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日改組內閣，要從地方選舉的失利中站穩腳步，其中撤換了內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner），改由預算部長達馬南（Gerald Darmanin）接任。不過，達馬南涉嫌在2009年強姦1名女子，法院上個月下令重啟調查此案，讓這起人事任命蒙上陰影。

    綜合外媒報導，這起案件發生於2009年，1名女子指稱，在尋求達馬南的法律協助時，被對方趁機強姦。達馬南否認該項指控，稱兩人合意發生關係，並反控女子誣告。檢察官在2017年調查這起案件，但在2018年因證據不足而終止調查。

    在7日早上，大約十幾名抗議民眾聚集在法國內政部前，反對這起人事任命，但很快就被警方驅離。該名女子的律師對《CNN》說，「1名被婦女指控強姦的人被任命為內政部長，令人震驚。」

    馬克宏辦公室表示，重啟調查不會妨礙達馬南的任命，並拒絕評論司法案件。

    37歲的達馬南自馬克龍2017年上台後，擔任預算部長，被視為馬克龍的忠心盟友。馬克龍領導的「共和前進」於上月底的地方選舉大敗後，進行了內閣改組，試圖重振聲望，消彌黨內分歧。

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