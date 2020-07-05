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武漢肺炎》英國鬆綁婚禮 全國3個月來第一句「我願意！」

2020-07-05 22:31:44
英國情侶詹姆士與露西在27位親友的見證下成婚。（歐新社）

英國情侶詹姆士與露西在27位親友的見證下成婚。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在英國仍未明顯好轉，但政府有關單位宣布自7月4日起允許民眾籌辦婚禮，眾多情侶聽聞後趕在解封首日與另一半步上紅毯。柴郡（Cheshire）一對相識8年的戀人選在生效日午夜鐘聲響起後馬上許下相守一輩子的諾言，成為3個月以來英國第一對新婚夫婦。

綜合外媒報導，同樣22歲的阿諾（Louise Arnold）與威爾遜（Jennifer Wilson）是對同性戀人，在當地時間7月4日凌晨零點1分開心地交換了誓言。雙方因為疫情無法到場觀禮的親友則透過線上直播來祝福這對新人。威爾遜表示，「能成為（3個月以來）第一對新人的感覺太棒了」、「這種事以後不會再發生了，所以我們的婚禮會是歷史上特別的一筆。」

同樣是22歲的路易斯·阿諾與珍妮弗·威爾遜成為3個月以來英國第一對新婚夫婦。（圖擷取自推特）

同樣是22歲的路易斯·阿諾與珍妮弗·威爾遜成為3個月以來英國第一對新婚夫婦。（圖擷取自推特）

另一邊，座落於諾森伯蘭郡（Northumberland）的聖米迦勒暨諸天使堂（ St Michael and All Angels Church）也舉行了另一場婚禮。因應政府規定婚禮「限制人數30人已內」，28歲的詹姆士（James）與25歲的露西（Lucy）在27位親友的見證下成婚，成為解封首日另一對新人夫婦。

英國每年大約舉行25萬場婚禮；據英國國家統計局（ONS）估計，從3月23日到7月3日，約有7萬3400場婚禮被迫延期，其中包括了300例同性婚姻。

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