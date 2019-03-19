永恆回憶！日動漫電玩迷結婚 設計遊戲替70賓客打造專屬角色

2019-03-19 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本1對情侶平常熱衷動漫電玩文化，日前舉行婚禮宴客時，發揮創意設計1款名為「婚禮任務」（Marriage Quest）的遊戲，將70名賓客全部納入遊戲的角色，各自擁有獨特造型，令賓主盡歡也留下一輩子的回憶。

據日本《GAME OVER》網站介紹，日本1對平時熱衷動漫電玩文化的情侶，日前結婚宴客時，發給客人1款名為「婚禮任務」的遊戲，裡面竟包含了70名賓客的個別獨立角色設計，令與會賓客感到十分榮幸且興奮。

網站介紹也補充，這對愛侶婚禮上的「賓客紀念冊」也設計得像遊戲的角色說明書，婚禮現場也進行了許多小遊戲，連影片都是播放遊戲中的片段內容，令參加的親友與新人一同留下了一輩子難忘的回憶。

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