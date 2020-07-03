不甩隔離趴趴走！北京女接到確診通知崩潰...密切接觸204人

北京一女子逛石景山萬達廣場時，突接獲醫院通知「確診」武漢肺炎的電話，當場崩潰大哭。（圖擷自推特）

2020-07-03 17:53:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京爆發第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，昨日爆出一名女子在逛北京石景山萬達廣場時，接獲醫院的「確診」通知，當場情緒崩潰。今日北京市衛健委表示，這名女子為「無症狀感染者」，6月14日曾至「新發地批發市場」，但在居家隔離期間多次「破壞門磁報警器」外出，不只到過百貨公司，期間曾至多家醫院求診，截至今日下午2時，官方表示追查到204名密切接觸者，皆已隔離。

北京市疾控中心副主任龐星火在今日的新聞發布會說明，這名24歲女子家住北京海淀區，6月5日從重慶返回北京，14日曾到「新發地批發市場」關卡處短時間停留，16日凌晨因先兆性流產，曾搭乘救護車至豐台婦幼保健院，當天便派專車將患者接至居住地居家隔離。

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18日患者出現「發燒」等症狀，再由救護車轉運至航天中心醫院就診、觀察，因醫院分別在15日、19日對患者進行核酸檢測結果均為陰性，於是治療後讓她繼續居家隔離，但卻在期間多次「破壞門磁報警器外出」，且24日至27日，患者先後到石景山婦幼保健院、朝陽醫院西院區、朝陽區鳳凰婦兒醫院就診，28日還到過海淀區永泰東里社區公婆家。

29日解除隔離後，女子隔日下午又參加社區核酸檢測，7月1日結果顯示為陰性，當日上午10時女子又自行前往中日友好醫院再次進行核酸檢測；2日她便到石景山萬達廣場購物，先後進入理髮店、女裝店、內衣店和拉麵電用餐，中午其接到醫院電話通知，核酸檢測結果為「陽性」，官方目前判定她為「無症狀感染者」，截至今日下午2時已追查到204名密切接觸者。

女子期間「趴趴走」接觸無數人，對此，中國網友紛紛怒回，「虧我還心疼她」、「嚯，現在可以罵活該了，一點都不值得同情」、「還好意思哭，密切接觸者才要哭」、「終於知道大哭的原因了，不是因為自己得了，而是要成為『毒王』了，會判刑呦」，不過也有人指出，「一個問題，連著三次檢測都陰性，為什麼她還執意跑到中日做檢測？她自己是不是察覺到自己有什麼症狀了？」。

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女子6月18日出現症狀，但官方卻將她歸為無症狀感染者。（圖取自北京市衛健委官網）

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