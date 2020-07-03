WNBA球星放棄事業傾全力 助非裔男平反冤獄

2020-07-03 00:37:02

〔中央社〕美國女子職籃（WNBA）球星瑪雅摩爾（Maya Moore）四處奔走、甚至暫別籃壇，只為幫非裔男子艾倫斯（Jonathan Irons）平反冤獄。艾倫斯原獲判50年刑期，今天步出密蘇里州監獄。

「紐約時報」（New York Times）報導，18歲那年因闖入民宅和攻擊罪名入監服刑的艾倫斯，在步出傑佛遜市矯正中心（Jefferson City Correctional Center）時，受到摩爾與其家人以及其他支持者歡呼與擁抱。摩爾激動到一度下跪祈禱。

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40歲的艾倫斯說：「我感覺我可以展開生活了。」「我自由了，我受到上天眷顧，我只想過著值得上帝幫助和影響的人生。」「我很感激任何支持我的人－瑪雅和她的家人。」

這是艾倫斯成年以來首度恢復自由之身。案發當年他才16歲。

這是艾倫斯的支持者，為了他的自由而長年努力的成果，摩爾甚至去年在女籃事業如日中天之際宣告暫離球場，毅然投入為冤獄平反運動。

今年3月，密蘇里州法官葛林（Daniel Green）推翻了1998年的有罪判決。當年警方聲稱38歲的白人屋主史托勒（Stanley Stotler）在自家遭歹徒闖入行竊和攻擊，自身也持有武器的史托勒還遭開兩槍。案發地點位在密州城市奧法倫（O'Fallon），距離聖路易（St. Louis）市中心約45分鐘車程。

然而艾倫斯堅稱他不在場，是遭到誤認。

本案的逆轉是，葛林重視一份指紋報告，該報告指稱在案發屋內發現1枚不屬於史托勒、也不屬於艾倫斯的指紋。葛林同意，這枚指紋給了辯護團隊「無懈可擊的鑑識證據」來支持艾倫斯的無罪答辯。

摩爾的家人透過監獄牧師牽線結識艾倫斯，摩爾於2007年在就讀康乃狄克大學（University of Connecticut）前拜訪監獄，開始和艾倫斯培養出情同手足的情感。不久之後摩爾成為史上最受稱譽的女子籃球員，戰功彪炳，獲得4枚WNBA冠軍戒與年度最有價值球員（MVP）。

摩爾直到2016年才公開這份友誼，與此同時，她也開始疾呼執法部門與司法系統改革。在發生連續數起手無寸鐵的非裔男子遭到警方槍殺事件以及5名德州達拉斯（Dallas）員警在反警方粗暴執法的示威中遭狙擊手槍殺身亡後，摩爾協助帶領明尼蘇達山貓隊（Lynx），成為率先投入「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）與種族正義的運動員示威抗爭之一。

31歲的摩爾，成為呼籲司法改革的重要人物。2019年初，她甚至宣布暫別籃球、震驚整個籃壇。部分是由於如此她才得以貢獻時間和精力幫助艾倫斯，他們認為這將是他最後上訴的機會，同時摩爾也運用她的知名度使本案受到關注，並提供金援聘請備受推崇的辯護律師吉布生（Kent Gibson）處理艾倫斯的案子。

法庭紀錄顯示，受害人史托勒一開始無法指認凶手，後來是在警方引導下做出猜測而指認艾倫斯。當時沒有目擊者、現場也採不到他的指紋、DNA與血液。

即使艾倫斯當時尚未成年，仍被當作成人受審。在公設辯護人建議下，他並未作證。艾倫斯被全場清一色白人的陪審團認定有罪、入獄服刑，並且必須等到大約60歲才得以假釋。

在整個服刑期間，信仰虔誠的艾倫斯在獄中自學並獲得獄方讚揚。他表示，自己絕不會同意假釋，因為他必須先認罪才行，但他是無辜的。

艾倫斯最近在獄中接受電話訪問時說：「我希望能以我的故事來鼓舞和激勵別人，並成為正義和警務改革的代言人。」

當被問及史托勒時，艾倫斯毫不遲疑地說：「他二度成為受害者。一次是在自家遭歹徒闖入行竊和攻擊，另一次受害是他受警方操縱而指認我。」艾倫斯表示，願意向史托勒伸出和平之手。

信仰虔誠的摩爾持續表示，近期不會重返球場。她今年1月宣布會再休一年，部分原因是為了持續幫助艾倫斯，這意味她不僅會錯過第2個WNBA球季，也可能錯過可能讓她拿下第3面金牌的東京奧運。

2011年摩爾以狀元秀身分被明尼蘇達山貓選中，之後擁有4座WNBA冠軍。明尼蘇達山貓上一季在沒有摩爾的情況下戰績18勝16負，季後賽屈居第7種子，在首輪敗給西雅圖風暴（Storm）。

摩爾2011年拿下最佳新秀，接著在2014年成為聯盟最有價值球員、5度入選明星賽。職業生涯場均18.4分、5.9籃板和3.3助攻。

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