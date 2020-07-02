俄國近8成挺修憲讓普廷延長執政 克里姆林宮歡呼：大勝

克里姆林宮今（2）日以「大勝」形容公投結果，稱這證明了俄國民眾對普廷的信任。（法新社）

2020-07-02 20:17:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯修憲公投過關，讓總統普廷（Vladimir Putin）可執政到2036年，克里姆林宮今（2）日以「大勝」形容公投結果，稱這證明了俄國民眾對普廷的信任。

綜合外媒報導，根據俄國中央選舉委員會週四公布的最終計票結果，有77.92％俄國人支持修憲案，21.27％反對。這讓普廷可在當前總統任期於2024年屆滿後，再度競選並擔任2個6年任期的總統。

請繼續往下閱讀...

俄國總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮「當然認為這是一次大勝」，稱這次投票是對俄國總統的「信任公投」。他說，「現在，俄國人民已為修憲背書，這一切將成為我國更美好未來的基石。」

根據選委會統計，此次公投的投票率為65％，其中2014年被俄國併吞的烏克蘭克里米亞半島的投票率最高，超過90％。在俄國境內，只有偏遠北極地區的涅涅茨自治區（Nenets）反對票佔多數，55.25％不同意修憲；另外，紐約的俄國領事館有816人投票，505人反對、310人贊成。

俄國唯一的獨立選舉觀察組織「Golos」稱，這場公投存在許多違反民主的行為，他們已收到超過2100起有關可能違反選舉規定的投訴，其中包括員工被迫投票。

「Golos」指出，這場修憲公投「從一開始就只是一項公關活動...沒有法定需要」，將以侵害人權民主被載入史冊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法