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修憲獲7成民眾背書 普廷總統可當到2036年

俄總統普廷有望執政至2036年。（美聯社）

俄總統普廷有望執政至2036年。（美聯社）

2020-07-02 07:38:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷第四任期將在2024年結束，但他在1月拋出修憲議題，內容包括延長總統任期，結果在當地時間7月1日舉辦的修憲公投中獲多數民眾支持，如果修憲成真，普廷可統治俄國至2036年。

綜合外媒報導，據俄國選舉委員會統計，約87％的已開票數中，超過77％支持修憲，允許普廷可再執政兩個任期共12年，直到2036年，屆時他已84歲。

對此，反對派批評普廷試圖成為俄國「終身總統」，長年批判普廷政府的律師納瓦尼（Alexei Navalny）表示，官方宣稱的公投數字是「巨大謊言」，無法反映俄國公眾真正的心聲。報導中提到，長達7天的公投日程中沒有獨立機構進行監督，新憲法的文本也只在書店上架一週。

依照現行俄國憲法規定，總統每屆任期為6年（2012年以前為4年），可連任1次，屆滿後不得競選連任，但可隔屆再參選。普廷2000年首度當選總統並於2004年連任，2008年受憲法規範不得再選，由他所支持的梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）當選，自己則獲任命為總理，並於2012年再度競選成功，普廷遂被外界視為俄國21世紀以來實質領導人。

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