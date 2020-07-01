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俄國修憲公投廣告 淡化普廷可延長執政法案

俄羅斯修憲公投今日迎來最終日，法案過關將讓總統普廷可執政到2036年。圖為普廷投票情形。（路透）

俄羅斯修憲公投今日迎來最終日，法案過關將讓總統普廷可執政到2036年。圖為普廷投票情形。（路透）

2020-07-01 22:03:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯修憲公投今（1）日迎來最終日，法案過關將讓總統普廷（Vladimir Putin）可執政到2036年，但此次公投的宣傳廣告卻淡化這一點，而是強調其他修正案，同時，選舉監督機構發現，選民面臨投票壓力，相鄰地區投票率相差巨大。

綜合外媒報導，俄國修憲公投自6月25日起跑，今日為主要投票日也是最終日，截至當地時間中午12時（台灣時間下午5時），投票率已達57.43％，當晚8時（台灣時間2日凌晨1時）投票結束並開始計票。昨日呼籲所有公民投票的普廷，今日已前往莫斯科的俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）大樓投票。

這次修憲內容包括改變總理和議會的權限、組建政府的新規、前任總統赦免權、終身上議員制度、一系列社會福利、退休金按通貨膨脹率進行調整、明定婚姻是男女結合等，最被關注的是，允許現任或前任總統再參加2屆總統選舉，但公投廣告淡化了這一點，而是強調了其他修正案來吸引民眾投票。

反對黨共產黨呼籲支持者對修憲說「不」，並指莫斯科有2個投票所出現違規行為，登記在家投票的人比正常人數高10倍。

俄國唯一的獨立選舉觀察組織「Golos」也注意到相鄰區域有不同尋常的差異，投票前5天，西伯利亞的圖瓦共和國（Tyva）的投票率已超過73％，但相鄰的伊爾庫次克州（Irkutsk）投票率約為22％，另一個相鄰的阿爾泰共和國（Altai），投票率不到33％。

「Golos」指出，「只有通過強迫民眾在某些地區投票或操作投票，才能解釋這些差異。」「Golos」表示，很清楚的是，無法確認投票結果是否合法。

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