東京107人確診創解除緊急狀態後單日新高 菅義偉︰避免外出

日本東京都的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今107人確診，創下東京在5月25日解除緊急狀態宣言以來最高的一次。圖為新宿街頭。（法新社）

2020-07-02 16:19:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日確診達107例，創5月25日解除緊急狀態以來單日最高人數；東京都知事小池百合子表示，將在今天（2日）下午召開緊急會議後，公布民眾最新的防疫方針。內閣官房長官菅義偉也表示，東京都居民若無必要避免外出。

根據《共同社》報導，小池強調，確診者的增加也可能是因為疫檢數量增加所造成，「大家擔心陽性反應的人多，但從疫情蔓延的狀況分析，絕大多數都是重症化風險低的2、30歲的青年族群。」

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針對東京相對嚴峻的疫情，厚生勞動省大臣加藤勝信在國會參議院厚生勞動委員會的閉門審查中回應，如果以現在疫情狀況下，若確診人數再進一步增加，政府也將會採取必要措施；內閣官房長官菅義偉也在今天表示，請東京都居民若無必要避免外出。

東京都在5月2日解除緊急狀態宣言後，一度在6月2日發布「東京警報」，並在6月11日解除，之後從6月下旬起多日單日新增確診病例超過50名；而群聚感染的重災區主要落在新宿地區，多出現在牛郎酒吧等夜間街區，感染者也多為年輕族群。

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