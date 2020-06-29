武漢肺炎》日本增113人創新高 東京新增60人有18名男公關

日本在5月25日解除全國的「緊急事態宣言」後，武漢肺炎疫情仍沒有緩和的趨勢，全日本在昨日（28日）共新增113人，其中東京都就占超過一半，達60人，雙雙突破單日新高記錄。（路透）

2020-06-29 21:00:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本在5月25日解除全國的「緊急事態宣言」後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻沒有緩和的趨勢，全日本昨（28）日共新增113人，其中東京都就超過一半達60人，雙雙突破5月25日以來單日新高；外界關注是否會再次發布「緊急事態宣言」？已有多位官員公開否認，內閣官房長官菅義偉今（29）日也再次重申，目前的情況無須發布「緊急事態宣言」。

根據《共同社》報導，東京都在解除「緊急事態宣言」後，至今已新增6114人，最近7日的平均感染數破47人，而昨日（28日）新增的60人中，有39人無法追蹤感染途徑；有31人是在牛郎酒吧等夜間娛樂場所感染，其中有18名是男公關。

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然而有專家認為，目前日本尚未出現第2波感染的跡象，另外針對是否會再次發布「緊急事態宣言」，也有多位官員出面表示尚不需要，繼經濟再生部擔當大臣西村康稔後，日本官房長官菅義偉也在今天（6月29日）指出，目前並不處於要再次發佈緊急事態宣言的情況，也不屬於要求避免跨縣移動的階段，他強調「想繼續同時兼顧防疫與社會經濟活動」。

目前日本的武漢肺炎確診人數為1萬8390人，已造成971人喪生。

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日本官房長官菅義偉（見圖）在今日再次重申，目前的情況無須發布「緊急事態宣言」。（見圖）

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