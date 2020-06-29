為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》日本增113人創新高 東京新增60人有18名男公關

日本在5月25日解除全國的「緊急事態宣言」後，武漢肺炎疫情仍沒有緩和的趨勢，全日本在昨日（28日）共新增113人，其中東京都就占超過一半，達60人，雙雙突破單日新高記錄。（路透）

日本在5月25日解除全國的「緊急事態宣言」後，武漢肺炎疫情仍沒有緩和的趨勢，全日本在昨日（28日）共新增113人，其中東京都就占超過一半，達60人，雙雙突破單日新高記錄。（路透）

2020-06-29 21:00:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本在5月25日解除全國的「緊急事態宣言」後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻沒有緩和的趨勢，全日本昨（28）日共新增113人，其中東京都就超過一半達60人，雙雙突破5月25日以來單日新高；外界關注是否會再次發布「緊急事態宣言」？已有多位官員公開否認，內閣官房長官菅義偉今（29）日也再次重申，目前的情況無須發布「緊急事態宣言」。

根據《共同社》報導，東京都在解除「緊急事態宣言」後，至今已新增6114人，最近7日的平均感染數破47人，而昨日（28日）新增的60人中，有39人無法追蹤感染途徑；有31人是在牛郎酒吧等夜間娛樂場所感染，其中有18名是男公關。

然而有專家認為，目前日本尚未出現第2波感染的跡象，另外針對是否會再次發布「緊急事態宣言」，也有多位官員出面表示尚不需要，繼經濟再生部擔當大臣西村康稔後，日本官房長官菅義偉也在今天（6月29日）指出，目前並不處於要再次發佈緊急事態宣言的情況，也不屬於要求避免跨縣移動的階段，他強調「想繼續同時兼顧防疫與社會經濟活動」。

目前日本的武漢肺炎確診人數為1萬8390人，已造成971人喪生。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

日本官房長官菅義偉（見圖）在今日再次重申，目前的情況無須發布「緊急事態宣言」。（見圖）

日本官房長官菅義偉（見圖）在今日再次重申，目前的情況無須發布「緊急事態宣言」。（見圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》新一波疫情來勢洶洶！ 日本東京增58例 連4日破50例
2020-06-29 16:41

武漢肺炎》新一波疫情來勢洶洶！ 日本東京增58例 連4日破50例
武漢肺炎》疫情嚴峻！東京今再確診60人 刷新解封後記錄
2020-06-28 19:17

武漢肺炎》疫情嚴峻！東京今再確診60人 刷新解封後記錄
青春時光機 線上同學會隨時開喝

青春時光機 線上同學會隨時開喝
疫情再拉警報 日本官員：尚無再宣布緊急事態必要
2020-06-28 15:08

疫情再拉警報 日本官員：尚無再宣布緊急事態必要
武漢肺炎》東京27日再增57例確診 20至30歲年輕人居多
2020-06-28 11:49

武漢肺炎》東京27日再增57例確診 20至30歲年輕人居多
國際今日熱門
2020-06-28 23:24

他瞄準非裔男嗆「那是下一個」 離譜美警遭火速開除

2020-06-28 23:27

全球唯一彩虹遊行在台北！ 外媒報導盛讚台灣防疫與平權

2020-06-28 23:54

疑趁歐洲防疫網攻醫院竊機密 歐盟執委會主席向習近平抗議

2020-06-29 00:15

婦人自英返中卻滯留香港機場15天 崩潰求助大使館

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播